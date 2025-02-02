Психотерапевт розповів, які потаємні скарги озвучують на його дивані мультимільйонери

Цей терапевт вже понад 10 років працює з клієнтами зі статками, які рідко менші за 30 мільйонів доларів. Більшість із них – чоловіки середнього віку, які свої гроші більше успадкували, ніж заробили.

Це Пол Хокемайєр, і він стверджує, що мультимільйонери звертаються до нього часто із тими ж проблемами, що й решта людства. Але, пише 24 Канал завдяки GQ, є певні скарги, які відрізняють досвід супербагатіїв від досвіду інших людей.

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На що найбільше скаржаться багатії

Найпоширеніші коментарі, які Пол чує від своїх клієнтів, звучать так:

"Я не цікавлю людей, їх цікавлять лише мої гроші".

Або "Мої діти тільки й чекають, коли я помру, щоб прибрати до рук мої гроші".

Від багатих очікують, що вони будуть годувальниками. Коли вони відмовляють або ставлять обмеження на те, що готові дати, їх сприймають як лиходіїв,

– пояснив Хокемайєр.

На думку експерта, найбільший страх, на який натрапляють ці люди – це стати об'єктом інтересу через своє багатство та жити у стосунках, які можуть перетворитися на потік транзакцій.

Психолог назвав найбільші страхи мільйонерів / Фото katemangostar@freepik

Також мультимільйонери приходять до фахівця з відчуттям самотності. А у деяких випадках звертаються по лікування від наркотичної залежності. На думку Хокемайєра, цей феномен можна пояснити легким доступом цих людей до наркотиків і способів пом'якшення їхніх наслідків.

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