Подивіться, як ви тримаєте кермо: це розкриває дещо цікаве про ваше інтимне життя
- Експертка Аніта Флетчер вважає, що стиль кермування автомобілем відбиває інтимні вподобання людини у спальні.
- Вона описала шість стилів кермування, які вказують на різні підходи до інтимності.
Ваш стиль кермування може дещо розповісти про ваші вподобання в спальні. Тобто коли ви сідаєте в авто з кимось, то майже одразу несвідомо ділитеся нюансами сексуального життя.
Щонайменше, у це вірить Аніта Флетчер – експертка з питань сексу та стосунків. 24 Канал із посиланням на GQ розповість про це докладніше.
Дивіться також "Чи має розмір значення": експерт з інтиму поставив крапку у цьому питанні
Який ви коханець: неочікувано, але про це може розповісти те, як ви кладете руки на кермо
Отже, Флетчер вважає, що хват керма відбиває інтимну впевненість і контроль у спальні.
Те, як людина тримає кермо, насправді виказує її підхід до інтимності – чи потребує вона структури, чи прагне контролю, чи віддає перевагу плину за течією,
– каже експертка.
Вона пояснила 6 найпоширеніших стилів кермування:
- Хват "10 і 2" – послідовник правил. Руки у цій класичній позиції свідчать, що такі водії "цінують структуру в усіх сферах життя, враховуючи й ліжко". Вони часто віддають перевагу рутині та усталеним діям. Тобто люблять чітко знати, що буде далі. Це не означає, що вони нудні – просто люблять мати дорожню карту.
- Низький хват однією рукою – впевнений контролер. Коли рука невимушено лежить унизу керма, це свідчить про розслаблену домінантність. Її ж людина переносить у спальню, часто ініціюючи, пропонуючи та керуючи процесом.
Цікаво знати Взув свого діда: що відомо про коханок Людовик XIV, у якого було 16 позашлюбних дітей
- Дві руки внизу – шукач насолод. Руки внизу керма вказують на коханця, який ставить насолоду вище домінування. Такі водії цінують подорож більше, ніж пункт призначення, а отже є щедрими коханцями, задоволеними від насолоди партнера.
- Долоні лежма зверху – завзятий учень. Тут можна очікувати у спальні ентузіазм, але водночас сприйнятливість. Ці люди схильні бути чуйними партнерами, які ставлять запитання на кшталт "чи це приємно?" – і щиро прагнуть зворотного зв'язку.
- Кермування кінчиками пальців – грайливий флірт. Цей легкий контроль переноситься в ліжко, тож там пануватимуть очікування та дражливість. Флірт у спальні, легкі дотики, підтримка інтересу – це про них.
- Міцний хват – пристрасний коханець. Це напруга, і вона часто вказує на пристрасть. Ці люди зазвичай повністю віддаються сексу, зосереджено та інтенсивно.