Подивіться, як ви тримаєте кермо: це розкриває дещо цікаве про ваше інтимне життя

Ваш стиль кермування може дещо розповісти про ваші вподобання в спальні. Тобто коли ви сідаєте в авто з кимось, то майже одразу несвідомо ділитеся нюансами сексуального життя.

Щонайменше, у це вірить Аніта Флетчер – експертка з питань сексу та стосунків. 24 Канал із посиланням на GQ розповість про це докладніше.

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Отже, Флетчер вважає, що хват керма відбиває інтимну впевненість і контроль у спальні.

Те, як людина тримає кермо, насправді виказує її підхід до інтимності – чи потребує вона структури, чи прагне контролю, чи віддає перевагу плину за течією,

– каже експертка.

Вона пояснила 6 найпоширеніших стилів кермування:

Хват "10 і 2" – послідовник правил. Руки у цій класичній позиції свідчать, що такі водії "цінують структуру в усіх сферах життя, враховуючи й ліжко". Вони часто віддають перевагу рутині та усталеним діям. Тобто люблять чітко знати, що буде далі. Це не означає, що вони нудні – просто люблять мати дорожню карту.

Руки у цій класичній позиції свідчать, що такі водії "цінують структуру в усіх сферах життя, враховуючи й ліжко". Вони часто віддають перевагу рутині та усталеним діям. Тобто люблять чітко знати, що буде далі. Це не означає, що вони нудні – просто люблять мати дорожню карту. Низький хват однією рукою – впевнений контролер. Коли рука невимушено лежить унизу керма, це свідчить про розслаблену домінантність. Її ж людина переносить у спальню, часто ініціюючи, пропонуючи та керуючи процесом.

Що хват керма може розповісти про те, який ви у спальні / Фото ArthurHidden@freepik

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