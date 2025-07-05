Посмотрите, как вы держите руль: это раскрывает кое-что интересное о вашей интимной жизни

Ваш стиль вождения может кое-что рассказать о ваших предпочтениях в спальне. То есть когда вы садитесь в авто с кем-то, то почти сразу бессознательно делитесь нюансами сексуальной жизни.

По меньшей мере, в это верит Анита Флетчер – эксперт по вопросам секса и отношений. 24 Канал со ссылкой на GQ расскажет об этом подробнее.

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Какой вы любовник: неожиданно, но об этом может рассказать то, как вы кладете руки на руль

Итак, Флетчер считает, что хват руля отражает интимную уверенность и контроль в спальне.

То, как человек держит руль, на самом деле показывает его подход к интимности – нуждается ли он в структуре, или стремится к контролю, или предпочитает плыть по течению,

– говорит эксперт.

Она объяснила 6 самых распространенных стилей управления:

Хват "10 и 2" – последователь правил. Руки в этой классической позиции свидетельствуют, что такие водители "ценят структуру во всех сферах жизни, учитывая и кровать". Они часто предпочитают рутину и устоявшиеся действия. То есть любят четко знать, что будет дальше. Это не значит, что они скучные – просто любят иметь дорожную карту.

Руки в этой классической позиции свидетельствуют, что такие водители "ценят структуру во всех сферах жизни, учитывая и кровать". Они часто предпочитают рутину и устоявшиеся действия. То есть любят четко знать, что будет дальше. Это не значит, что они скучные – просто любят иметь дорожную карту. Низкий хват одной рукой – уверенный контролер. Когда рука непринужденно лежит внизу руля, это свидетельствует о расслабленной доминантности. Ее же человек переносит в спальню, часто инициируя, предлагая и управляя процессом.

Что хват руля может рассказать о том, какой вы в спальне / Фото ArthurHidden@freepik

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