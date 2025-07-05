Його провів сервіс доставки ліків ZipHealth, пише 24 Канал з посиланням на The New York Post. І його результати демонструють, що на відсутність сексу можуть впливати також фінансові питання.

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Як проблеми з грішми впливають на секс

Отже, результати дослідження свідчать про те, що 26% американців – кожен четвертий – заявляє, що надто переймається фінансовими проблемами, тому відкладає заняття сексом. На жаль, думки про гроші стають безжальним убивцею на моменті прелюдії.

Тож, якщо раніше люди хвилювались через те, чи будуть достатньо добрими у ліжку, то тепер у них дещо прагматичніші проблеми. Вони переймаються через фінансовий тиск, який буквально не дає їм спокою.

Якщо звернути увагу на дані Hud Housing Network, то 73% орендарів несуть фінансове навантаження. Крім того, майже половина витрачає понад половину свого прибутку саме на житло. Відтак, на вечерю у ресторані та букет квітів залишається не так уже й багато вільних коштів, якщо не забувати про інші базові потреби.

Це ще не все. Понад половина американців – 53% – заявляють, що їхньому сексуальному життю шкодить відсутність доступних вечорів для побачень.



Проблеми з фінансами буквально позбавляють американців сексу / Фото Drobot Dean

Люди не розходяться, бо не мають на це грошей

На жаль, реальність – жорстока річ. Виявляється, що кожен другий орендар не може собі дозволити завершити стосунки. І причина тут надзвичайно проста – у них немає коштів для того, щоб роз'їхатися. Ми увійшли у рік, коли пари продовжують залишатись разом, щоб платити за житло та підписки на стримінгові сервіси.

Це цікаво! Люди з нижчим рівнем достатку таки рідше займаються сексом, та й задоволення від нього отримують менше. Натомість фінансово забезпечені удвічі частіше мають хороше сексуальне життя. Вони у 2,6 раза частіше займаються сексом та у 6 разів частіше почуваються впевненими у стосунках.

До слова, побачень через фінансову нестабільність повністю уникає майже чверть молодих дорослих. І тут ми знову повертаємось до опції з походом до ресторану та покупкою квітів або інших дрібних подарунків.

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Як то кажуть, усе в житті має свою ціну. Але ми вийшли на той рівень, коли люди навіть не задумуються про побудову стосунків, бо відчувають, що фінансово не можуть собі їх дозволити. Та й таке.