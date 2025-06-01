ШІ показав, як змінювались українські чоловіки від Трипілля до сучасності: це відео вас вразить

Мережу захопило відео у тіктоці, згенероване штучним інтелектом. А все тому, що у нім показано, який могли мати вигляд чоловіки України від часів Трипілля та аж до сучасності.

У кліпі відтворено образи представників різних епох з урахуванням культурних та історичних особливостей. 24 Канал із посиланням на nataintellect покаже його та розповість про зміст.

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Трипілля, Січ, Майдан: як змінювався вигляд чоловіків України крізь віки

Кожна епоха у нашій історії – від сивої тисячолітньої давнини Трипілля, середньовічної Київської Русі й до Революції Гідності та війни проти російського агресора – мала свій унікальний стиль, одяг, і навіть риси обличчя. Штучний інтелект майстерно інтерпретував ці дані та звів їх в один короткий, але змістовий відеозапис.

Він розважає, так, адже це лише уявлення ШІ, а не історичні факти. Але водночас і змушує задуматися – про багатство української історії та її вплив на дні, в яких ми живемо.

Отже, це відео, опубліковане у тіктоці та створене за допомогою ШІ, пропонує захопливу подорож історією України крізь призму еволюції вигляду українських чоловіків.

ШІ показав тисячолітню еволюцію українських чоловіків: дивіться відео nataintellect