ШІ показав, як змінювались українські чоловіки від Трипілля до сучасності: це відео вас вразить
- Відео в тіктоці, згенероване штучним інтелектом, показує еволюцію українських чоловіків від Трипілля до сучасності, відтворюючи образи різних епох.
- ШІ представив чоловіків періодів Трипілля, Київської Русі, Запорізької Січі, Гетьманщини, початку ХХ століття, січових стрільців, радянських репресій, шістдесятників, Революції Гідності та наших днів.
Мережу захопило відео у тіктоці, згенероване штучним інтелектом. А все тому, що у нім показано, який могли мати вигляд чоловіки України від часів Трипілля та аж до сучасності.
У кліпі відтворено образи представників різних епох з урахуванням культурних та історичних особливостей. 24 Канал із посиланням на nataintellect покаже його та розповість про зміст.
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Трипілля, Січ, Майдан: як змінювався вигляд чоловіків України крізь віки
Кожна епоха у нашій історії – від сивої тисячолітньої давнини Трипілля, середньовічної Київської Русі й до Революції Гідності та війни проти російського агресора – мала свій унікальний стиль, одяг, і навіть риси обличчя. Штучний інтелект майстерно інтерпретував ці дані та звів їх в один короткий, але змістовий відеозапис.
Він розважає, так, адже це лише уявлення ШІ, а не історичні факти. Але водночас і змушує задуматися – про багатство української історії та її вплив на дні, в яких ми живемо.
Отже, це відео, опубліковане у тіктоці та створене за допомогою ШІ, пропонує захопливу подорож історією України крізь призму еволюції вигляду українських чоловіків.
ШІ показав тисячолітню еволюцію українських чоловіків: дивіться відео nataintellect
- Чоловіка доби Трипілля (а це кілька тисяч років до нашої ери) ШІ зобразив у простій тканій сорочці, зі знаменитим глиняним горщиком та прикрасами з кісток.
- У часи Київської Русі (а це тисячу років тому) з’явився чоловік, що підкреслює свій статус воїна або князя.
- Епоха Запорізької Січі (кількасот років тому) оживає з козаком у шароварах з широким поясом, що символізують волю та бойовий дух.
- Доба Гетьманщина додає чоловікові хліборобського колориту, а початок ХХ століття – вже європейського стильного одягу.
- Далі січовий стрілець вражає військовим одностроєм. Але час радянських репресій знищує майже все красиве.
- Шістдесятник дивує творчим бунтарством у светрі й окулярах. А от учасник Революції Гідності – це вже суворий, рішучий та готовий до всього чоловік.
- Сучасні українські чоловіки не змінилися. Тільки-от їм довелося вкотре надягати на себе військову форму та брати до рук зброю.