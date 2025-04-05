Це один із перших документів у світі, що передбачав нині звичні нам демократичні цінності. 24 Канал до дня народження Конституції Орлика наводить 5 найцікавіших фактів, яких ви просто не можете не знати.

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Перша Конституція Європи народилася в Україні – це було 5 квітня 1710

Отже, знаковий день 5 квітня 1710 року увійшов в історію, бо тоді сталася визначна подія українського державотворення – козаки схвалили Конституцію. Так, їй не судилося втілитися в життя, так склалися історичні обставини, але це не применшує її ваги.

Того дня Пилипа Орлика обрали гетьманом . На жаль, це вже сталося у вигнанні, після смерті Івана Мазепи та поразки у війні проти Росії Петра І. Тому Орлик очолив боротьбу за незалежність України в еміграції, і написав справді віховий документ .

. На жаль, це вже сталося у вигнанні, після смерті Івана Мазепи та поразки у війні проти Росії Петра І. Тому Орлик очолив боротьбу за незалежність України в еміграції, і написав справді . Пилип Орлик – дуже освічений лідер. Він навчався в Києво-Могилянській академії, вільно володів кількома мовами, зокрема латиною, польською, староукраїнською, що підкреслює його глибоку інтелектуальну підготовку до створення такого документа як Конституція.

до створення такого документа як Конституція. Ця Конституція передбачала поділ влади – на законодавчу, яку брала на себе Генеральна Рада, виконавчу, що мала перебувати в руках у гетьмана, і судову. Для нас сьогодні це звучить звично, але на тоді це були ідеї, які випередили свій час. У решті світу вони з’явилися лише через десятиліття – через 77 років у США та через 81 рік у Франції.

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Конституція Пилипа Орлика фактично передбачала незалежність України, проголошуючи її задовго до універсалів Центральної Ради. У першій же статті зазначено, що Військо Запорозьке, козацька держава, має управлятися власним гетьманом. А Москва порушила козацькі права та свободи, тож її влада над Україною не є легітимною.

проголошуючи її задовго до універсалів Центральної Ради. У першій же статті зазначено, що Військо Запорозьке, козацька держава, має управлятися власним гетьманом. А Москва порушила козацькі права та свободи, тож її влада над Україною не є легітимною. Документ зберігся у 2 версіях – староукраїнською мовою (до жаху, її досі зберігають у Росії) та латиною (вона у Швеції). Латинський текст написали для європейських союзників, зокрема шведського короля Карла XII. Це підкреслює його міжнародне значення. Про це ж свідчить та ще додає цікавинки те, що на церемонії схвалення Конституції 5 квітня були присутні не лише козаки, а й представники Османської імперії та Швеції, що додало події світового резонансу.

Зрештою, цей документ надихає й досі, нагадуючи про глибокі корені української демократії. Та переконливо доводить, що навіть у найскладніші часи ми мріяли про справедливе суспільство та були готові будувати його попри будь-що.