Існує ціла низка ароматів, які не просто так можна побачити в шалено популярних парфумах. Вони здатні притягувати до себе успіх і фінанси. І про такі "грошові магніти" у флаконі розповість 24 Канал.

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Які запахи притягують гроші

Пачулі

Експерти вважають, що пачулі – аромат, який можна вважати найсильнішим "грошовим магнітом". Віддавна ця східна нота асоціюється у людей з розкішшю, а також фінансовим добробутом. Додають її до чоловічих парфумів, щоб надати їм статусності.

Кедр

Цей аромат асоціюється з силою, витримкою та стабільністю. Все це важливе, якщо ми прагнемо зростання у фінансовому плані. Також зауважимо, що цей аромат може допомогти вам ухвалювати правильні та виважені рішення, результатами яких може бути збагачення.

Кориця

Так-так, кориця у каву щочетверга – не просто мем. Віддавна ця спеція асоціюється у людей з залученням енергії грошей. Її аромат дарує впевненість, а також сприяє тому, що у фінансовому плані у вас усе буде на висоті.

Сандал

За допомогою цього аромату можна досягнути гармонії, а також внутрішнього балансу. Згідно зі східними традиціями, сандал – дерево достатку. Відтак, його аромат здатний підсилити енергетику грошей.

Цитрусові

Особливу увагу слід звернути на бергамот та апельсин. Прикмети свідчать про те, що ці аромати сприяють відкриттю нового джерела прибутків. Головне – не обливатись з ніг до голови.

Ваніль

А ось цей аромат у нас може асоціюватись з комфортом і затишком. І завдяки цьому він працює як фінансовий магніт. Його додають до парфумів, щоб викликати довіру, а також гармонію. І чоловіки, які пахнуть ваніллю, мають вищі шанси досягнути бажаного.

Шафран

Шафран у нас символізується з розкішшю та багатством. Воно й не дивно, адже це одна з найдорожчих спецій у світі. Його додають до парфумів, щоб створити вишукані аромати, здатні залучити у бізнес удачу.

Ці аромати подарують вам упевненість у собі / Фото Drobot Dean

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Як залучити гроші з допомогою ароматів

Передовсім потрібно наносити парфуми на пульсові точки. Мовиться про зап'ястя, шию, а також ділянку за вухами. Це дозволить посилити результативність ароматів.

Мовиться про зап'ястя, шию, а також ділянку за вухами. Це дозволить посилити результативність ароматів. Водночас важливо обирати парфуми, які подобаються саме вам. Це допоможе посилити їхню ефективність.

Це допоможе посилити їхню ефективність. Наносьте аромати тоді, коли це вкрай необхідно. Наприклад, перед діловими зустрічами, ухваленням важливих фінансових рішень або переговорами з бізнес-партнерами.

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Який би парфум ви не обрали, нехай він підкреслює ваш образ та допомагає притягувати фінанси. Пам'ятайте, що хороший аромат додає вам упевненості та допомагає відкривати двері!