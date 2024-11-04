Такі звичайні речі, як телефони або ноутбуки, можуть "перестати працювати", якщо їх залишити в холодному середовищі, наприклад, в автомобілі. Але це далеко не все, пише 24 Канал, посилаючись на Express.

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Експерти в галузі автомобілебудування раніше закликали учасників дорожнього руху бути обережними через серйозні наслідки. Пройдімось списком речей, які не варто залишати в автомобілі з настанням холодів.

Електронні пристрої

Після важкого робочого дня може бути легко випадково залишити телефон або ноутбук у машині. Однак фахівці попереджають, що ця проста помилка може мати дорогі наслідки в майбутньому.

Компанія Assington Autos заявила: "Якщо телефони, ноутбуки, планшети стають занадто холодними, вони можуть перестати працювати належним чином, мати проблеми з акумулятором або вимкнутися".

Це пов'язано з тим, що більшість електронного обладнання найкраще працює в діапазоні температур 0 – 35 градусів за Цельсієм. Щоб уникнути цих проблем, ніколи не залишайте електронне обладнання в машині!

Не залишайте ноутбук в автомобілі / Фото freepik

Ліки

Водіям, які мають певні захворювання, можливо, доводиться регулярно приймати ліки в автомобілі. Тим, хто подорожує, їде на роботу або на відпочинок, може здатися, що залишати ліки в машині безпечно.

Але холодніші температури взимку "можуть перешкоджати їхній ефективності".

Тверді пігулки і капсули повинні постраждати найменше, але рідини та ін'єкційні ліки можуть зазнати змін під впливом низької температури. Завжди зберігайте ліки при кімнатній температурі, щоб зберегти їхню ефективність,

– кажуть експерти.

Аерозольні засоби та бляшанки

Лак для волосся або аерозольна фарба – це лише два поширені аерозольні продукти, які учасники дорожнього руху можуть знайти у своїх автомобілях. Але з настанням холодів на автомобілістів може чекати шок: балончики можуть "вибухнути", створивши загрозу безпеці.

Експерти з FamilyHandyman підкреслюють: "Вплив високих або низьких температур може дестабілізувати балончики під тиском. Холод може призвести до того, що банки потріскаються або навіть вибухнуть".

Вологий одяг

Вологі речі, що лежать в теплих автомобілях, можуть спричинити сильний зворотний ефект з утворенням конденсату і пари, що, ймовірно, є проблемою. Правила дорожнього руху у деяких країнах забороняють їздити із запітнілим лобовим склом і передбачають штрафи для осіб, які керують транспортними засобами в небезпечному стані.

Swansway Motor Group прокоментувала: "Вологий одяг, парасольки або навіть мокра собака можуть підвищити рівень вологості в салоні автомобіля. Найкраще прибрати їх або покласти в герметичний пакет, поки вони не висохнуть".

Вологі речі в авто можуть стати причиною підвищення вологості в салоні / Фото freepik

Дерев'яні музичні інструменти

За словами експертів, низькі температури можуть "сильно впливати" на інструменти, особливо на ті, що зроблені з дерева.

Холодні температури можуть викликати тріщини в деревині, в той час, як музиканти ризикують завдати "незворотних ушкоджень" при сильному ударі.

Коли холодно, деревина звужується, що призводить до того, що такі інструменти, як скрипки та гітари, втрачають свою тональність. Якщо залишити ці інструменти в машині протягом зимових місяців, це може призвести до дорогого і незворотного пошкодження,

– додав Ассінгтон Автос.

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Будьте відповідальними та потурбуйтесь про те, щоб взимку у вашому авто не залишались речі, які ми перелічили вище. Це допоможе вам уникнути неприємностей і потенційних витрат.