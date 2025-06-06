В Україні тонування скла суворо регульоване законодавством заради безпеки на дорозі. Яке тонування дозволено, розповідаємо на 24 Каналі завдяки Gazeta.ua та BlaBlaCar.

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Яке тонування скла дозволене в Україні у 2025 році

Перше, що потрібно розуміти – дотримуватися норм важливо. Надмірне тонування, особливо лобового скла, погіршує видимість у темний час доби, під час дощу чи туману – а це значно підвищує ризик ДТП. А дзеркальні плівки можуть створювати відблиски, засліплюючи інших водіїв.

Саме тому Правила дорожнього руху України у пункті 31.4.7 та ДСТУ 5727-88 встановлюють чіткі норми тонування автомобільного скла:

Лобове – світлопропускання не менше за 75%. Можна поставити сонцезахисну смугу у верхній частині скла завширшки до 14 сантиметрів. Дзеркальна плівка заборонена.

– світлопропускання не менше за 75%. Можна поставити сонцезахисну смугу у верхній частині скла завширшки до 14 сантиметрів. Дзеркальна плівка заборонена. Передні бічні, водійське та пасажирське – світлопропускання від 70%. Дзеркальна плівка також заборонена.

водійське та пасажирське – світлопропускання від 70%. Дзеркальна плівка також заборонена. Задні бічні та заднє скло – обмежень немає, будь-який рівень затемнення допустимий. Але і тут дзеркальна плівка заборонена.

Зверніть увагу: популярний варіант для уникнення штрафів та щоб мати гідне тонування – це атермальна плівка. Вона забезпечує захист від ультрафіолету й нагрівання, але залишається прозорою. Це гарний хід і для поїздок за кордон, адже ця плівка відповідає європейським стандартам – її світлопропускання не менше за 80%.

Тонування скла дуже популярне, але законодавство вимагає дотримання суворих норм / Фото freepik

Штрафи за тонування: як держава карає за порушення

За перше порушення норм тонування скла накладають штраф у 340 гривень, а за повторне протягом року можливе навіть позбавлення прав на 3 – 6 місяців або адміністративний арешт.

За дзеркальну плівку штрафують на 340 гривень, а за повторне порушення – до 8500 гривень або позбавленням прав на рік.

Зверніть увагу: перевірити світлопропускання у вашому авто можуть правоохоронці за допомогою спеціального сертифікованого приладу – тауметра. Вимірювання проводять у 3 точках, а за основу беруть найвищий показник. Без цього приладу штраф буде незаконним, і його можна оскаржити.

Підсумуємо: дозволене тонування в Україні – 75% світлопропускання для лобового скла, 70% для передніх бічних, без обмежень для задніх, але дзеркальні плівки всюди заборонені.