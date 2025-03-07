Хто швидше закохується – чоловіки чи жінки: науковці все виміряли й зробили несподівані висновки
- Наукове дослідження показало, що чоловіки закохуються вдвічі швидше за жінок, в середньому через 0,98 місяця після початку стосунків.
- І це далеко не всі цікаві висновки вчених, які провели опитування серед 808 молодих людей віком від 18 до 25 років із 33 різних країн.
Чоловіки можуть здаватися зовні дуже стійкими до закоханостей, але нове наукове дослідження показало, що не все так очевидно. Вчені виміряли, хто швидше закохується – чоловіки чи жінки.
І виявилося, що чоловіки роблять це майже вдвічі швидше, ніж жінки. 24 Канал завдяки New York Post розповідає докладніше, бо це далеко не єдиний цікавий висновок дослідників.
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Науковці виміряли різницю між романтичними почуттями чоловіків та жінок
Науковці Австралійського національного університету опитали 808 молодих людей з 33 різних країн. Метою було виявити відмінності між статями, коли мовиться про романтичні почуття.
Результати показали, що в середньому чоловікам потрібно трохи більш як 4 тижні, щоб закохатися по вуха. А от жінки рухаються набагато повільніше.
- Середній показник розвитку кохання у жінок – 1,92 місяця після початку романтичних стосунків.
- У чоловіків це 0,98 місяця. Тобто чоловіки закохуються приблизно на місяць раніше, ніж жінки.
Але це ще не все. Дослідники встановили, що чоловіки не тільки закохуються набагато швидше, а й частіше. Хоча тут вже не набагато. Отже, опитані чоловіки закохувалися в середньому 2,6 раза, а жінки – 2,3 раза.
Нагадаємо, опитані – усі молоді люди, від 18 до 25 років. Тобто середній учасник дослідження вже був закоханий кілька разів, попри свій відносно молодий вік. Отже, романтичне кохання є досить поширеним явищем. З розумінням того, що багато хто з тих людей, вочевидь, закохуватиметься ще кілька разів протягом свого життя.
Також дослідження виявило ще один цікавий нюанс. Чоловіки закохуються частіше і швидше, але жінки відчувають сильніше. Тобто мають вищу інтенсивність романтичного почуття, сильнішу прихильність, і частіше думають про кохану людину, ніж чоловіки.
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