Як же скоротити споживання алкоголю в цей святковий сезон? Поради експертів переказує 24 Канал із посиланням на Yahoo!Life.

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Поради експертів щодо алкоголю під час свят

Порада перша: плануйте або відвідуйте святкові заходи, де алкоголь не є головним атракціоном.

Вечірки часто зосереджені навколо алкоголю. Та краще плануйте активні заходи, де головною принадою є щось інше,

– каже доктор Стівен Холтсфорд з Recovery Centers of America.

А якщо вас все ж запросили на вечірку з випивкою, подумайте, чи варто її відвідувати. Або бодай встановіть ліміт часу, який ви можете там провести.

Порада друга: вживайте алкоголь лише в особливих випадках.

Дієтологиня Келлі Джонс радить мінімізувати споживання алкоголю, випиваючи лише в особливих випадках, а не, скажімо, щовечора після роботи. І пам'ятайте, що:

Помірне вживання алкоголю – це не більше 1 напою на день для жінок і 2 для чоловіків.

Пияцтво – це 4 або більше напоїв за 1 раз для жінок і 5 або більше для чоловіків.

А вживання 8 або більше напоїв на тиждень для жінок або 15 і більше для чоловіків вважають зловживанням алкоголем.

Як же скоротити споживання алкоголю в цей святковий сезон? / Фото freepik

Порада третя: знайдіть приятеля для підзвітності.

Об'єднайтеся з другом, який відмовився від алкоголю, і перетворіть це на веселе випробування – разом куштувати найкращі безалкогольні напої,

– пропонує докторка Парта Нанді, з Університету Мічигану.

Це допоможе вам нагадати собі, що ви повинні бути вірними своєму бажанню пити менше.

Порада четверта: розробіть стратегію вживання алкоголю. Нанді рекомендує встановити ліміт – наприклад, лише 1 напій за вечір, але є й більше способів бути стратегічним.

Я завжди раджу відкладати перший напій якомога довше. Якщо почати з газованої води або моктейлю, це скорочує час, протягом якого можна вживати алкоголь,

– каже дієтологиня Стефані Данн з Nutrition QED.

Експерти також рекомендують чергувати алкогольний напій з безалкогольним. Це може зменшити загальне споживання алкоголю, водночас допомагаючи підтримувати водний баланс (що може допомогти уникнути похмілля).

Порада п'ята: відкрийте для себе світ моктейлів та інших безалкогольних напоїв.

Поекспериментуйте з моктейлями, безалкогольним пивом та іншими безалкогольними напоями вдома ще до початку святкових заходів,

– радить Данн.

На ринку багато варіантів, кожен з нас може знайти той, який він захоче пити. Крім того, на більшості заходів буде принаймні сік або газована вода. Але ви й само можете взяти з собою пляшку вина з нульовим вмістом алкоголю або ту ж газовану воду.