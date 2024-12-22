Мовиться про чергування алкогольних і безалкогольних напоїв. 24 Канал із посиланням на GQ розповідає докладніше.

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Цей трюк варто застосувати на вечірках, щоб уникнути похмілля

Ось як зебра працює: якщо половина напоїв, які ви п'єте протягом вечора, безалкогольні, ви вдвічі зменшуєте споживання алкоголю. А, як багато хто з нас час від часу переконується на власному досвіді, значне споживання алкоголю може призвести до сильного зневоднення організму, а отже – похмілля.

Вживання води під час вечірки (а не після неї) дуже допомагає в цьому плані, але безалкогольні напої, такі як пиво, коктейлі тощо, також можуть допомогти. На щастя, в наші дні ми розпещені вибором безалкогольних замінників.

Безалкогольні сорти пива тепер неодмінно стоять на полицях барів. У популярній британській мережі Three Sheets продають американо з чаєм з вишневої кори в алкогольній та безалкогольній версіях. Імбирне пиво або лайм з газованою водою – теж непогані варіанти.

Зебра – це про чергування алкогольних і безалкогольних напоїв на вечірках / Фото master1305@freepik

Нейробіолог Девід Натт є співзасновником компанії Sentia Spirits. Вона використовує гамма-аміномасляну кислоту, щоб викликати відчуття розслаблення, подібне до того, яке виникає після першого ковтка алкоголю. Та скільки б ви не випили Sentia, ви не сп'янієте.

Але, звісно, зебра – це не розв'язання всіх проблем. Зауважте, що безалкогольне пиво все ще навантажене калоріями й цукром. Не буде ефекту й тоді, коли ви випиваєте таку ж кількість алкогольних напоїв, як і зазвичай, просто з більшим інтервалом між ними.

Також доволі шкідливими є різкі стрибки у вживанні алкоголю. Тому не можна використовувати зебру як привід для того, щоб випивати віскі в перервах між безалкогольними коктейлями. Зрештою, якщо ви дійсно дбаєте про себе, просто не вживайте алкоголь надміру.

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