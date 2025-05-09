"Чорне дзеркало" вже тут: нам показали аксесуар, який допоможе викрити зраду партнера

Зрада – те, про що ми б не хотіли дізнатись від друзів чи знайомих. І про це потурбувався застосунок для знайомств RAW. Він показав аксесуар, який дозволить дізнатись, чи не вскочив партнер у гречку.

Звернімо увагу, що гаджет ще не випустили. Але ми вже знаємо, що RAW працюють над розумною обручкою, яка сповістить вас про зраду другої половинки, пише 24 Канал з посиланням на The Sun.

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Як працюватиме "трекер вірності"

Здається, що "Чорне дзеркало" вже тут. Зрештою, не здається. Якщо говорити про гаджет, то він відстежуватиме базові показники та інше: голос, серцебиття та температуру тіла.

Як зазначають у застосунку для знайомства, вони пропонують таку концепцію задля того, щоб ви могли зробити "справжнє кохання відстежуваним". Перстень матиме вбудований мікрофон, який дозволить вловлювати палкі інтонації голосу. Що стосується інших датчиків, то вони стежитимуть за рівнем збудження.

Ясна річ, без ШІ тут не обійдеться. З його допомогою, швидше за все, зможуть визначати, коли мовиться про дійсно "гарячі" справи. Він зможе відрізнити, чому б'ється серце: від фізичних вправ чи інтимних зустрічей. Так-так, виробник турбується про те, щоб ви не отримали хибних сповіщень про зраду.

Перстень мають носити обоє

За задумом розробника, у кожного з партнерів буде по персню для взаємної довіри. Світлодіодний індикатор на пристрої блиматиме рожевим кольором на вашому персні, коли ваша друга половинка виявить зраду на своїй.



Перстень має індикатор зради / Фото RAW

Водночас слід зауважити, що гаджет призначений не лише для того, щоб виявляти зраду. Він також допоможе розпізнавати інші емоції: стрес, тривогу тощо.

Наразі розробляють застосунок-компаньйон, з допомогою якого користувачі отримуватимуть більше інформації.

Ідея кільця полягала в тому, щоб дати парам більше способів дослідити почуття один одного на глибшому рівні і побудувати більше довіри. Майже 50 відсотків шлюбів зараз закінчуються розлученням. Ми хотіли б знову створити обручку як символ довіри,

– розповіла The Verge керівник RAW Ring Марина Андерсон.

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Зауважимо, що поки невідомо, коли та чи взагалі буде цей перстень доступним до придбання. І хоч пристрій здається дещо дивним, щось у ньому є.