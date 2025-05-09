Обратим внимание, что гаджет еще не выпустили. Но мы уже знаем, что RAW работают над умным кольцом, которое оповестит вас об измене второй половинки, пишет 24 Канал со ссылкой на The Sun.

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Как будет работать "трекер верности"

Кажется, что "Черное зеркало" уже здесь. В конце концов, не кажется. Если говорить о гаджете, то он будет отслеживать базовые показатели и прочее: голос, сердцебиение и температуру тела.

Как отмечают в приложении для знакомства, они предлагают такую концепцию для того, чтобы вы могли сделать "настоящую любовь отслеживаемой". Кольцо будет иметь встроенный микрофон, который позволит улавливать пылкие интонации голоса. Что касается других датчиков, то они будут следить за уровнем возбуждения.

Понятное дело, без ИИ здесь не обойдется. С его помощью, скорее всего, смогут определять, когда говорится о действительно "горячих" делах. Он сможет отличить, чем бьется сердце: от физических упражнений или интимных встреч. Да-да, производитель беспокоится о том, чтобы вы не получили ложных уведомлений об измене.

Кольцо должны носить оба

По замыслу разработчика, у каждого из партнеров будет по кольцу для взаимного доверия. Светодиодный индикатор на устройстве будет мигать розовым цветом на вашем кольце, когда ваша вторая половинка обнаружит измену на своей.



Кольцо имеет индикатор измены / Фото RAW

В то же время следует заметить, что гаджет предназначен не только для того, чтобы выявлять измену. Он также поможет распознавать другие эмоции: стресс, тревогу и тому подобное.

Сейчас разрабатывают приложение-компаньон, с помощью которого пользователи будут получать больше информации.

Идея кольца заключалась в том, чтобы дать парам больше способов исследовать чувства друг друга на более глубоком уровне и построить больше доверия. Почти 50 процентов браков сейчас заканчиваются разводом. Мы хотели бы снова создать обручальное кольцо как символ доверия,

– рассказала The Verge руководитель RAW Ring Марина Андерсон.

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Заметим, что пока неизвестно, когда и вообще будет ли это кольцо доступным к приобретению. И хотя устройство кажется несколько странным, что-то в нем есть.