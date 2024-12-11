І це розкрило його темну таємницю, що справді шокує. Подробиці історії розповідає 24 Канал із посиланням на Daily Star.
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Картка чоловіка заблокувалася після медового місяця – і це виявило страшну таємницю
Час після одруження називають медовим місяцем, бо люди зазвичай кудись їдуть відпочивати у цей час та по вуха закоханні одне в одного. Але, на жаль, щастя цієї жінки було дуже коротким.
Її новий чоловік пішов заплатити за щось під час медового місяця, та картку не прийняли. Це спонукало до незручного дзвінка у банк. Що сталося далі – розповіла на Reddit людина, яка підняла слухавку.
Ця людина багато років тому працювала у великому банку у США. Їй зателефонувала дуже схвильована жінка зі словами "у нас із чоловіком медовий місяць, а наша картка не працює".
Але ж її імені на картці не було, тому чоловік мав сам підтвердити свою інформацію. Він це зробив, а потім сам же попросив представника банку поговорити з його дружиною.
Чоловік шокував свою дружину таємницею, яку раптово викрив дзвінок до банку / Фото stockking@freepik
Ох, друже. Краще б ти цього не робив. Я вже бачу, що проблема в тому, що на рахунку нульовий баланс, тож я знаю, що це погано закінчиться,
– мовиться у дописі.
Так і сталося. Працівник банку вказав, що він відповів тій жінці:
Мем, схоже на те, що на рахунок накладено арешт з боку штату Техас за несплачені аліменти на дитину.
"У тебе є діти?!!" – це була остання фраза у розмові, причім криком, після якої слухавку кинули.
Люди у мережі були шоковані цією історією і залишили свої думки в коментарях. Здебільшого це було щось на кшталт "цей шлюб явно має чудовий початок!"