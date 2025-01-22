Це історія 44-річної Клер Вайкофф. 24 Канал із посиланням на New York Post розповідає докладніше.

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"Я не почувалася в безпеці": на свої пробіжки Клер перевдягається чоловіком

Клер Вайкофф утомилася обмежувати себе бігом вдень, тому почала шукати способи почуватися безпечніше вночі. Побачивши, як її чоловік насолоджується вечірньою пробіжкою, вона вирішила, що варто спробувати переодягнутися в чоловіка.

Клер купила фальшиві вуса, татуювання, перуку та чоловічий спортивний одяг. І вона швидко помітила різницю – коли вона бігала в чоловічому одязі, до неї ніхто не підходив і не гукав.

Я люблю знімати комедійні відео про все це, щоб підняти настрій, але це насправді народилося з досить страшної речі,

– пояснювала жінка.

Клер висвітлює цю ситуацію у відео, які публікує в соцмережах. І стверджує, що це "вперше, коли почувається комфортно, бігаючи на вулиці наодинці вночі".

Клер перевдягається у чоловіка заради спокійних нічних пробіжок, а все через Трампа: дивіться відео heyclairewyckoff

Клер бігає вже понад 20 років, але нічні пробіжки були проблемою. Адже до неї постійно підходили чоловіки, кричали на неї, зачіпалися, намагалися щось із себе показати. Та тепер такого не відбувається.

Звичайно, я не зовсім впевнена, що люди вірять, що я справжній чоловік, але це не має значення, адже кінцевий результат залишається незмінним,

– наголосила Клер.

Вона вважає, що перемога Дональда Трампа стала значним кроком назад для безпеки жінок в Америці: "Я раптом відчула справжнє занепокоєння щодо своєї безпеки в громадських місцях, особливо після настання темряви".

Я подумала, що якщо чоловіки мають усі права, то чому б не спробувати поводитися як чоловік, і, здається, це спрацювало,

– підсумувала жінка.

Клер планує продовжити цю справу з новими костюмами, які вже придбані та на шляху до неї.