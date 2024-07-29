"Мені відмовляли через розмір, тепер я схуд на 116 кілограмів": історія цього чоловіка вражає

Д'Анджело Саваж став персональним фітнес-тренером – після того, як скинув величезну кількість кілограмів власної ваги. В інстаграмі він поділився відео зі своїм неймовірним перетворенням.

Хлопець стверджує, що люди його не приймали через розміри. І тепер виставив напоказ свою приголомшливу трансформацію.

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Чоловік скинув неймовірні 116 кілограмів і має тепер приголомшливий вигляд

Відео Д'Анджело Саважа демонструє його неймовірний шлях до схуднення, в кінці якого він став особистим фітнес-тренером. У своїй біографії чоловік із гордістю зазначив, що скинув колосальні 116 кілограмів. Тобто з ваги у 195 кілограмів – до 79.

Ця трансформація принесла йому понад 64 000 підписників, і шанувальники явно в захваті від його успіхів. Оприлюднене в мережі відео починається з дзеркального селфі з оголеними грудьми, зробленого в найважчій точці історії.

"Вибач, що ти не в моєму смаку", – говорить напис на екрані. Вже наступний знімок фіксує перші дні тренувань, але напис – "все ще ні". Трансформація набирає обертів, третій кадр показує задоволеного Д'Анджело, але все ще – "ні".

Трансформація чоловіка зі 195 до 79 кілограмів: дивіться відео і фото dangeloliftz

А от у свіжих сценах, де повністю змінений Д'Анджело вправляється у спортзалі, про "ні" уже й мови немає. Ось один із типових коментарів до відео:

Це реально! Ви виглядаєте приголомшливо, і ви є дивовижним свідченням того, що розум, тіло і дух можуть зробити з наполегливою працею і вірою! Велика повага і захоплення!

Щодо своєї дієтичної стратегії Д'Анджело написав, що "очистив тіло і душу", і що саме на цьому базується вся його програма.