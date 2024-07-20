Справді, татуювання можуть багато значити для людей. Іноді люди можуть витратити на них кілька сотень гривень, тоді як інші з радістю віддадуть все за те, щоб перетворити своє тіло на художнє полотно.

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Зататуйований чоловік розповів, скільки йому це все коштувало

Один чоловік розповів, скільки він витратив на татуювання близько 60% свого тіла. Артур О Урсо з Бразилії загалом досить відвертий у своїх соцмережах.

Отже, він каже, що витратив 40 000 доларів на свої тату. Чому він на це погодився? Бо переконаний, що його татуювання мають особливе значення.

Кожне татуювання має особливе значення, історію, яку я ношу з собою. Мої татуювання відбивають мій духовний шлях, вони є символами захисту і сили,

– пояснив чоловік.

Наприклад, напис "вільне кохання" (Amor Livre) на його тілі відбиває його життєву філософію та переконання щодо стосунків.

Артур О Урсо з Бразилії покриває своє тіло тату за шалені гроші / Колаж 24 Каналу фото arthurourso

Можливо, це стало додатковим фактором, чому він натрапив на критику в соціальних мережах. Але все ж захищає свій мистецький і життєвий вибір.

"Я вільний. У мене багато кохань", – наполягає він. У бразильця понад 200 000 підписників в інстаграмі, і там він ділиться своїм життям як чоловік кількох жінок.