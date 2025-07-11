Ці знання рятують життя: розшифровка значків безпеки в автомобілі

Сучасні автомобілі оснащені складними системами безпеки, щоб максимально захистити людей. Але, на жаль, не всі водії, сідаючи за кермо своєї нової машини, знають про їхнє функціонування найнеобхідніше.

Наприклад, що означає значок SRS, чому горить індикатор ременя або як зрозуміти, чи в порядку подушки безпеки? 24 Канал розповість про все це докладніше завдяки матеріалам Mechanic Base.

Дивіться також Важливе про електромобілі: що означають унікальні значки на панелі та екрані

Ремені, подушки, дитячі крісла: пояснюємо найважливіші безпекові значки в авто

Supplemental Restraint System, або SRS, є системою безпеки, яка відповідає за подушки безпеки та ремені безпеки. Індикатори на приладовій панелі інформують водія про стан цих засобів.

Та значення цих індикаторів не завжди інтуїтивно очевидне, тож потрібно мати відповідні знання, щоб розуміти та реагувати на сигнали правильно. Ось основні з них:

Індикатор подушок безпеки. Зазвичай це червона піктограма із зображенням людини з подушкою безпеки або написом SRS чи AIRBAG.

Якщо цей індикатор горить після запуску двигуна, це сигналізує про проблему в SRS, як-от несправність сенсорів, комп’ютера або самих подушок безпеки. Проблеми можуть бути через корозію від води, низький заряд батареї або пошкодження після аварії.

Їздити з увімкненим індикатором небезпечно, адже подушки можуть не спрацювати під час аварії. Тому у такій ситуації слід негайно звернутися до автосервісу.

Пояснюємо, що означає значок SRS, чому горить індикатор ременя та інші важливі сигнали / Колаж 24 Каналу фото freepik

Індикатор ременів безпеки. Цей значок здебільшого показує людину з пристебнутим ременем.

Якщо він спалахує – значить, ремінь не застебнутий, але сидіння зайняте. У деяких моделях він також вказує на проблеми з пряжкою або сенсорами під сидінням.

Якщо ремінь застебнутий, а індикатор горить – перевірте пряжку на наявність сторонніх предметів або зверніться до механіка.

Дитячі крісла та подушки безпеки. Для безпеки дітей важливо правильно розташовувати дитячі крісла.

Задньонаправлені крісла ніколи не ставте на переднє сидіння з активною подушкою безпеки – це може призвести до травм через швидке розгортання подушки.

За використання переднього сидіння вимкніть подушку безпеки та посуньте сидіння максимально назад.

Наголошуємо, якщо будь-який з індикаторів безпеки горить постійно – не ігноруйте його. Найкраще якомога швидше звернутися до фахівця для діагностики та ремонту.