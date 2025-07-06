А все тому, що там є унікальні символи, пов'язані з особливостями саме цього виду транспорту, як-от батарея чи рекуперація. Про найбільш важливі та найпоширеніші індикатори розповімо на 24 Каналі завдяки Lease Electric та BYD.

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Заряд, рекуперація, специфічні режими: як розшифрувати панель EV

Заряд батареї. Значок батареї показує залишковий рівень заряду, зазвичай у відсотках, може бути у поділках. Жовтий чи червоний колір сигналізують про низький заряд, здебільшого це менш як 20%.

Значок батареї показує залишковий рівень заряду, зазвичай у відсотках, може бути у поділках. Жовтий чи червоний колір сигналізують про низький заряд, здебільшого це менш як 20%. Низький заряд. Коли заряд батареї падає до критичного рівня, а тут мовиться про 5 – 10%, з’являється червоний значок або повідомлення типу Low Battery. Що робити? Слід негайно зменшите споживання енергії та постаратися економно доїхати до найближчої зарядної станції.

Коли заряд батареї падає до критичного рівня, а тут мовиться про 5 – 10%, з’являється червоний значок або повідомлення типу Low Battery. Що робити? Слід негайно зменшите споживання енергії та постаратися економно доїхати до найближчої зарядної станції. Рекуперація, або регенеративне гальмування. Значок у формі стрілки чи батареї зі знаком "+" вказує на активну рекуперацію – це процес, коли гальмування повертає енергію в батарею. Увімкнення цього режиму збільшує ефективність і запас ходу.

або регенеративне гальмування. Значок у формі стрілки чи батареї зі знаком "+" вказує на активну рекуперацію – це процес, коли гальмування повертає енергію в батарею. Увімкнення цього режиму збільшує ефективність і запас ходу. Режими їзди. Більшість електромобілів мають режими Eco (позначають часто листком), Normal і Sport (символ спідометра). Якщо індикатор горить – значить, саме цей режим активний. Зауважте, що Eco знижує потужність для економії, а Sport підвищує, але, відповідно, швидше розряджає батарею.

Що означають значки вашого електромобіля – пояснюємо основні / Фото Lease Electric

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Температура батареї. Символ термометра попереджає про перегрів або переохолодження батареї. У таких ситуаціях зменшуйте швидкість під час їзди та не ставте потім на швидку зарядку, доки температура не стабілізується.

Символ термометра попереджає про перегрів або переохолодження батареї. У таких ситуаціях зменшуйте швидкість під час їзди та не ставте потім на швидку зарядку, доки температура не стабілізується. Стан зарядки. Під час підключення до зарядної станції значок блискавки чи штепселя показує стан зарядки. Зелений колір зазвичай означає активну зарядку, миготіння – завершення.

Під час підключення до зарядної станції значок блискавки чи штепселя показує стан зарядки. Зелений колір зазвичай означає активну зарядку, миготіння – завершення. Несправність системи. Символ зі знаком оклику в батареї чи системі вказує на проблему. Тут уже слід звертатися до сервісного центру.

Символ зі знаком оклику в батареї чи системі вказує на проблему. Тут уже слід звертатися до сервісного центру. Обмеження потужності. Значок черепахи чи повідомлення Reduced Power попереджає про обмеження продуктивності через низький заряд або перегрів.

Загалом, важливо ретельно вивчити інструкцію до вашого електромобіля. Це допоможе зрозуміти специфічні значки та їхні значення