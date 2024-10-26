Але якщо ви впевнений споживач гостроти, цей список для вас. Man of Many підібрав ті варіанти, які є саме соусами, а не чистими екстрактами капсаїцину з перцю чилі.

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Найгостріші соуси світу: чільна 10

Regret від Wiltshire Chilli Farm, Англія. Коштує приблизно 1200 гривень, одиниці Сковілла – 12 мільйонів. Якщо захочете спробувати, візьміть лише маленьку крапельку на кінчику зубочистки. Інгредієнти: томат, яблучний оцет, часник, бурбон, сік лайма, перець чилі, хабанеро, живиця, сіль, трави.

Англія. Коштує приблизно 1200 гривень, одиниці Сковілла – 12 мільйонів. Якщо захочете спробувати, візьміть лише маленьку крапельку на кінчику зубочистки. Інгредієнти: томат, яблучний оцет, часник, бурбон, сік лайма, перець чилі, хабанеро, живиця, сіль, трави. Hellfire Re-Booted Double Doomed. Ціна – теж приблизно 1200 гривень (в еквіваленті від ціни виробника). Одиниці Сковілла – 6,6 мільйона. Інгредієнти: коричневий цукор (тростинний і патока), концентрат абрикосового пюре, томатна паста, екстракт перцю, ананас і сік, дистильований оцет, мед, веганський вустерширський соус, чистий кленовий сироп, груша та інше.

Ціна – теж приблизно 1200 гривень (в еквіваленті від ціни виробника). Одиниці Сковілла – 6,6 мільйона. Інгредієнти: коричневий цукор (тростинний і патока), концентрат абрикосового пюре, томатна паста, екстракт перцю, ананас і сік, дистильований оцет, мед, веганський вустерширський соус, чистий кленовий сироп, груша та інше. God Slayer Hot Sauce від Wiltshire Chilli Farm . Ціна 700 гривень, одиниці Сковілла – 6,4 мільйона. Бренд рекомендує додавати його до майонезу, яєчні, карі з горіхами та картоплі фрі. Інгредієнти: томат, яблучний оцет, часник, бурбон, сік лайма, перець чилі, хабанеро, сіль, трави.

. Ціна 700 гривень, одиниці Сковілла – 6,4 мільйона. Бренд рекомендує додавати його до майонезу, яєчні, карі з горіхами та картоплі фрі. Інгредієнти: томат, яблучний оцет, часник, бурбон, сік лайма, перець чилі, хабанеро, сіль, трави. Pepper Palace The End: Flatline Hot Sauce. Ціна 1200 гривень, одиниці Сковілла – 6 мільйонів. Це болісний гострий соус, який не можна вживати окремо. Інгредієнти: перець жнець, живиця стручкового перцю, вода, оцет, сіль, концентрат томатного соку, перець привид, перець скорпіон, перець у шоколадному тісті з 7 горщиків, вітамін С, лимонна кислота, ксантанова камедь.

Ціна 1200 гривень, одиниці Сковілла – 6 мільйонів. Це болісний гострий соус, який не можна вживати окремо. Інгредієнти: перець жнець, живиця стручкового перцю, вода, оцет, сіль, концентрат томатного соку, перець привид, перець скорпіон, перець у шоколадному тісті з 7 горщиків, вітамін С, лимонна кислота, ксантанова камедь. CaJohns Black Mamba 6 Get Bitten. Ціна 1200 гривень, одиниці Сковілла – 6 мільйонів. Виготовлений з добірної суміші шоколадного хабанеро, оцту та чистого екстракту капсаїцину чилі. Ця оманлива суміш виглядає як соус для барбекю, але від неї ви матимете пекельний опік.

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