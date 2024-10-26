Но если вы уверенный потребитель остроты, этот список для вас. Man of Many подобрал те варианты, которые являются именно соусами, а не чистыми экстрактами капсаицина из перца чили.
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Самые острые соусы мира: первая 10
- Regret от Wiltshire Chilli Farm, Англия. Стоит примерно 1200 гривен, единицы Сковилла – 12 миллионов. Если захотите попробовать, возьмите лишь маленькую капельку на кончике зубочистки. Ингредиенты: томат, яблочный уксус, чеснок, бурбон, сок лайма, перец чили, хабанеро, живица, соль, травы.
- Hellfire Re-Booted Double Doomed. Цена – тоже примерно 1200 гривен (в эквиваленте от цены производителя). Единицы Сковилла – 6,6 миллиона. Ингредиенты: коричневый сахар (тростниковый и патока), концентрат абрикосового пюре, томатная паста, экстракт перца, ананас и сок, дистиллированный уксус, мед, веганский вустерширский соус, чистый кленовый сироп, груша и прочее.
- God Slayer Hot Sauce от Wiltshire Chilli Farm. Цена 700 гривен, единицы Сковилла – 6,4 миллиона. Бренд рекомендует добавлять его к майонезу, яичнице, карри с орехами и картофелю фри. Ингредиенты: томат, яблочный уксус, чеснок, бурбон, сок лайма, перец чили, хабанеро, соль, травы.
- Pepper Palace The End: Flatline Hot Sauce. Цена 1200 гривен, единицы Сковилла – 6 миллионов. Это мучительный острый соус, который нельзя употреблять отдельно. Ингредиенты: перец жнец, живица стручкового перца, вода, уксус, соль, концентрат томатного сока, перец призрак, перец скорпион, перец в шоколадном тесте из 7 горшков, витамин С, лимонная кислота, ксантановая камедь.
- CaJohns Black Mamba 6 Get Bitten. Цена 1200 гривен, единицы Сковилла – 6 миллионов. Изготовлен из отборной смеси шоколадного хабанеро, уксуса и чистого экстракта капсаицина чили. Эта обманчивая смесь выглядит как соус для барбекю, но от нее вы получите адский ожог.
Вам точно интересно будет знать, какие соусы в мире считают самыми острыми / Фото производителей
- Bumblefoot's Bumblef**ked. Стоит примерно 500 гривен, единицы Сковилла – 6 миллионов. Этот острый соус ядерного уровня сочетает перец хабанеро и чистый капсаицин с женьшенем и кофеином. Еще содержит дистиллированный уксус, живицу стручкового перца, томатную пасту, медовую горчицу папайю, гуаву, ананас, сахар и молотый имбирь.
- Z Nothing Beyond Extremely Hot Sauce. Цена от 500 гривен, единицы Сковилла – 4 миллиона. Это замечательное сочетание папайи, гуавы, ананаса, банана и маракуйи. Но фруктовый вкус длится недолго, поскольку перец хабанеро и чистый экстракт капсаицина вступают в действие, доставляя вам много боли.
- CaJohns Lethal Ingestion Bhut Jolokia, 900 гривен, единицы Сковилла – 2,79 миллиона. Его делают с использованием перца чили Jolokia, красного перца чили хабанеро Red Savina и перца чили Fatalii, которые соединяются в просто смертельную смесь. Это один из самых острых соусов без экстракта, то есть он получает свою остроту от настоящих перцев, а не только от капсаицина из них.
- The Last Dab Xperience, 1000 гривен, единицы Сковилла – 2,693 миллиона. Также один из самых острых соусов без экстракта в мире. Соус на 91% на основе перца Х в сушеном, свежем и полностью натуральном дистилляте, и еще немного уксуса.
- Wicked Reaper Carolina, стоит где-то 2300 гривен, единицы Сковилла – 2,2 миллиона. В этом соусе нет ничего особенного – он просто чертовски жгучий. Классическое сочетание томатов, чеснока и старого доброго перца чили "Каролина Рипер" (самый острый перец в мире).