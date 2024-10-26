Но если вы уверенный потребитель остроты, этот список для вас. Man of Many подобрал те варианты, которые являются именно соусами, а не чистыми экстрактами капсаицина из перца чили.

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Самые острые соусы мира: первая 10

Regret от Wiltshire Chilli Farm, Англия. Стоит примерно 1200 гривен, единицы Сковилла – 12 миллионов. Если захотите попробовать, возьмите лишь маленькую капельку на кончике зубочистки. Ингредиенты: томат, яблочный уксус, чеснок, бурбон, сок лайма, перец чили, хабанеро, живица, соль, травы.

Англия. Стоит примерно 1200 гривен, единицы Сковилла – 12 миллионов. Если захотите попробовать, возьмите лишь маленькую капельку на кончике зубочистки. Ингредиенты: томат, яблочный уксус, чеснок, бурбон, сок лайма, перец чили, хабанеро, живица, соль, травы. Hellfire Re-Booted Double Doomed. Цена – тоже примерно 1200 гривен (в эквиваленте от цены производителя). Единицы Сковилла – 6,6 миллиона. Ингредиенты: коричневый сахар (тростниковый и патока), концентрат абрикосового пюре, томатная паста, экстракт перца, ананас и сок, дистиллированный уксус, мед, веганский вустерширский соус, чистый кленовый сироп, груша и прочее.

Цена – тоже примерно 1200 гривен (в эквиваленте от цены производителя). Единицы Сковилла – 6,6 миллиона. Ингредиенты: коричневый сахар (тростниковый и патока), концентрат абрикосового пюре, томатная паста, экстракт перца, ананас и сок, дистиллированный уксус, мед, веганский вустерширский соус, чистый кленовый сироп, груша и прочее. God Slayer Hot Sauce от Wiltshire Chilli Farm . Цена 700 гривен, единицы Сковилла – 6,4 миллиона. Бренд рекомендует добавлять его к майонезу, яичнице, карри с орехами и картофелю фри. Ингредиенты: томат, яблочный уксус, чеснок, бурбон, сок лайма, перец чили, хабанеро, соль, травы.

. Цена 700 гривен, единицы Сковилла – 6,4 миллиона. Бренд рекомендует добавлять его к майонезу, яичнице, карри с орехами и картофелю фри. Ингредиенты: томат, яблочный уксус, чеснок, бурбон, сок лайма, перец чили, хабанеро, соль, травы. Pepper Palace The End: Flatline Hot Sauce. Цена 1200 гривен, единицы Сковилла – 6 миллионов. Это мучительный острый соус, который нельзя употреблять отдельно. Ингредиенты: перец жнец, живица стручкового перца, вода, уксус, соль, концентрат томатного сока, перец призрак, перец скорпион, перец в шоколадном тесте из 7 горшков, витамин С, лимонная кислота, ксантановая камедь.

Цена 1200 гривен, единицы Сковилла – 6 миллионов. Это мучительный острый соус, который нельзя употреблять отдельно. Ингредиенты: перец жнец, живица стручкового перца, вода, уксус, соль, концентрат томатного сока, перец призрак, перец скорпион, перец в шоколадном тесте из 7 горшков, витамин С, лимонная кислота, ксантановая камедь. CaJohns Black Mamba 6 Get Bitten. Цена 1200 гривен, единицы Сковилла – 6 миллионов. Изготовлен из отборной смеси шоколадного хабанеро, уксуса и чистого экстракта капсаицина чили. Эта обманчивая смесь выглядит как соус для барбекю, но от нее вы получите адский ожог.

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