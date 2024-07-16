10 ознак, що ваші стосунки вже мертві, а ви цього й не помічали

Стосунки можуть погіршуватися з часом, і якось настає момент, коли вони перестають працювати. Виявляється, що проблеми, непорозуміння, суперечки, погана комунікація та відсутність зв'язку зруйнували все.

А іноді це може статися навіть так, що ви й не усвідомлювали цього. Адже люди схильні мінімізувати незручне, або думати, що воно зникне само. А ще багато речей відвертають увагу, як-от робота, і вам не вдається легко усвідомлювати, що відбувається з вашими стосунками.

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В ідеалі, ви не повинні допускати цього. Але також важливо знати, як визначити, коли стосунки підійшли до кінця і перетнули ту межу, за якою ви вже мало що можете зробити, щоб їх врятувати.

Як дізнатися, що ваші стосунки мертві

Експерт Брюс Лі, доктор медичних наук, пише в Psychology Today, що є кілька ознак, які чітко вказують на те, що ваші стосунки мертві.

Довіра втрачена (навіть якщо не було жодного інциденту).

Немає емоційного зв'язку.

Відсутні комунікація та намагання зрозуміти партнера.

Повага один до одного втрачена.

Зростає кількість образ.

Ви більше не докладаєте зусиль, щоб налагодити стосунки.

Ви уникаєте спільного часу та розмов.

Ви не є одним з пріоритетів для партнера, і навпаки.

У вас дуже різні або навіть протилежні цілі.

Коли ви думаєте про майбутнє, ви не уявляєте його разом.

Непорозуміння, суперечки, погана комунікація можуть зруйнувати стосунки / Фото freepik

Що робити, якщо вам здається, що ваші стосунки мертві

Бувають випадки, коли стосунки можуть здаватися мертвими, але дещо можна зробити, щоб врятувати їх. Бо втрата іскри не завжди означає, що все зруйновано безповоротно. Healthline радить таке: