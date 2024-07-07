Експерти з питань стосунків кажуть, що є різні види зради (не менш як 7). Деякі з них можуть бути гіршими за інші, та всі вони зрештою шкідливі. Мікрозрада – не найгірший вид, але варто її розпізнавати та дуже бажано – запобігати їй.

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Що таке мікрозрада

Приставка "мікро" означає, що мікрозрада складається з невеликих або, здавалося б, звичайних дій, які можуть відбуватися іноді ненавмисно, але все одно є обманом партнера. Choosing Therapy пише так:

Багато людей можуть не вважати таку поведінку зрадою, оскільки вона не пов'язана з сексом, але мікрозради можуть порушувати норми пари, довіру, а також вимовлені чи невисловлені кордони в інший спосіб.

Прикладами мікрозради можуть бути вподобання фотографій когось іншого, флірт за межами пари, розмови про своє сексуальне життя з кимось іншим, побудова планів без відома партнера, приховування спілкування з колишніми тощо.

Щоб впоратися з мікрозрадою, слід дотримуватися кількох установок / Фото DrazenZigic@freepik

Як справлятися з мікрозрадами у стосунках

На думку експертів Choosing Therapy, щоб впоратися з мікрозрадою, слід дотримуватися кількох установок.