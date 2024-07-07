Експерти з питань стосунків кажуть, що є різні види зради (не менш як 7). Деякі з них можуть бути гіршими за інші, та всі вони зрештою шкідливі. Мікрозрада – не найгірший вид, але варто її розпізнавати та дуже бажано – запобігати їй.
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Що таке мікрозрада
Приставка "мікро" означає, що мікрозрада складається з невеликих або, здавалося б, звичайних дій, які можуть відбуватися іноді ненавмисно, але все одно є обманом партнера. Choosing Therapy пише так:
Багато людей можуть не вважати таку поведінку зрадою, оскільки вона не пов'язана з сексом, але мікрозради можуть порушувати норми пари, довіру, а також вимовлені чи невисловлені кордони в інший спосіб.
Прикладами мікрозради можуть бути вподобання фотографій когось іншого, флірт за межами пари, розмови про своє сексуальне життя з кимось іншим, побудова планів без відома партнера, приховування спілкування з колишніми тощо.
Щоб впоратися з мікрозрадою, слід дотримуватися кількох установок / Фото DrazenZigic@freepik
Як справлятися з мікрозрадами у стосунках
На думку експертів Choosing Therapy, щоб впоратися з мікрозрадою, слід дотримуватися кількох установок.
- Не дозволяти своїм реакціям виходити з-під контролю. Реакція має бути виваженою та пропорційною до ситуації. Є ж багато випадків, коли мікрозрада відбувається без усвідомлення того, що вона є формою зради, і без наміру робити щось інше.
- Знайти місце і час для розмови. Важливо поговорити про це зі своїм партнером, щоб зрозуміти, чому така поведінка була, і щоб знайти рішення щодо меж, домовленостей і правил у стосунках. Завдяки більшій ясності ви уникнете ризику непорозумінь.
- Встановлювати межі й визначати те, що вважатиметься зрадою. Це коли ви вже поговорили – треба подумати про здорові кордони. Важливо знати, що межі – це не інструмент контролю чи спосіб змусити когось змінити щось у своїй особистості чи способі життя, а це спосіб захистити хороше співіснування.
- Не плутати мікрозраду з тим, що просто не подобається. Важливо розуміти, що є речі, які, навіть якщо вони вам не подобаються, не обов'язково є формою зради. Наприклад, піти на обід з кимось з офісу – це не обов'язково зрада. Нагадаймо, потрібно разом із партнером визначити, що ви вважаєте формою зради.
- Звернутися по допомогу. Коли ви розумієте, що ситуація потребує додаткової допомоги, варто звернутися по консультацію до фахівця. Це може допомогти розпізнати причини проблем і мікрозрад, а також розробити інструменти для побудови здорових стосунків.