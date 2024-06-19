Нещодавно на Reddit порушили цю тему: людей запитували, який секрет вони назавжди збережуть від свого партнера. І ось що вони відповідали.

Дивися також Чоловік переспав з тисячами жінок задля роботи, але це зруйнувало йому життя

Секрети, якими ніколи не поділяться зі своїми партнерами

"Одного вечора я побачив вдома чорну змію, яка грілася біля подовжувача. Вона страшно боїться змій. Я схопив відро з кришкою, захопив змію і відпустив її в поле через дорогу. Якби я розповів про це тоді, мені б довелося переїжджати посеред ночі. Якщо я скажу про це зараз, мені доведеться переїжджати сьогодні посеред ночі".

яка грілася біля подовжувача. Вона страшно боїться змій. Я схопив відро з кришкою, захопив змію і відпустив її в поле через дорогу. Якби я розповів про це тоді, мені б довелося переїжджати посеред ночі. Якщо я скажу про це зараз, мені доведеться переїжджати сьогодні посеред ночі". "Мій чоловік музикант. Щоразу, коли він випускає новий трек, я цілими днями вмикаю його в неділю (єдиний день, коли його немає вдома), тому що він відстежує кількість прослуховувань на Spotify. І часто він каже: "Ого, я отримую набагато більше прослуховувань у неділю, цікаво, чому так?" Хе-хе, думаю, ти ніколи не дізнаєшся, крихітко".

прослуховувань на Spotify. І часто він каже: "Ого, я отримую набагато більше прослуховувань у неділю, цікаво, чому так?" Хе-хе, думаю, ти ніколи не дізнаєшся, крихітко". "На наше перше побачення я поїхав по неї, приїхав до її будинку і припаркувався. А через годину написав їй повідомлення, що випадково обкурився дорогою до неї, тому поспав у машині, поки дія не закінчилася. А насправді у мене стався пронос".

дорогою до неї, тому поспав у машині, поки дія не закінчилася. А насправді у мене стався пронос". "Я створила 5 акаунтів на Twitch і заходжу на кожен з них, коли він стрімить. Я також надсилаю йому біти з кожного акаунта. Він невеликий стрімер і відчував, що йому не дуже щастить".

Чи є секрет, який ти б ніколи не розповів своїй парі? / Фото wayhomestudio@freepik