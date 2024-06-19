Недавно на Reddit подняли эту тему: людей спрашивали, какой секрет они навсегда сохранят от своего партнера. И вот что они отвечали.
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Секреты, которыми никогда не поделятся со своими партнерами
- "Однажды вечером я увидел дома черную змею, которая грелась возле удлинителя. Она страшно боится змей. Я схватил ведро с крышкой, захватил змею и отпустил ее в поле через дорогу. Если бы я рассказал об этом тогда, мне бы пришлось переезжать посреди ночи. Если я скажу об этом сейчас, мне придется переезжать сегодня посреди ночи".
- "Мой муж музыкант. Каждый раз, когда он выпускает новый трек, я целыми днями включаю его в воскресенье (единственный день, когда его нет дома), потому что он отслеживает количество прослушиваний на Spotify. И часто он говорит: "Ого, я получаю гораздо больше прослушиваний в воскресенье, интересно, почему так?" Хе-хе, думаю, ты никогда не узнаешь, крошка".
- "На наше первое свидание я поехал за ней, приехал к ее дому и припарковался. А через час написал ей сообщение, что случайно обкурился по дороге к ней, поэтому поспал в машине, пока действие не закончилось. А на самом деле у меня случился понос".
- "Я создала 5 аккаунтов на Twitch и захожу на каждый из них, когда он стримит. Я также отправляю ему биты с каждого аккаунта. Он небольшой стример и чувствовал, что ему не очень везет".
Есть ли секрет, который ты бы никогда не рассказал своей паре? / Фото wayhomestudio@freepik
- "Я одолжила его дорогие солнцезащитные очки из машины на обед и потеряла их. Я еще не сказала ему, думала, что вспомню об этом в подходящий момент, и той же ночью нашу машину взломали. Он пришел и сказал мне после разговора с полицией: "И они забрали мои красивые очки Ray-Ban!" Я никогда в этом не признаюсь..."
- "Ее брат изменяет своей жене. А она его обожает".
- "Утром после нашего первого свидания я подвозил ее к машине и включил песню American Pie. В тот момент она обрадовалась, что я включил ее для нее, и с тех пор говорит, что это как бы подтвердило, что она мне нравится, и что это не просто встреча на одну ночь. Я никогда не скажу ей, что мне просто хотелось послушать эту песню и я не ставил ее для нее".
- "Если бы я мог начать всё сначала, я, пожалуй, выбрал бы кого-то другого, а может, вообще не женился бы".
- "В отель, куда я отвез ее в конце нашего первого свидания, я приводил другую девушку всего месяц назад. Парень за стойкой регистрации узнал меня, но был достаточно профессиональным, чтобы ничего не сказать".
- "У меня есть еще один банковский счет, на который я регулярно кладу деньги. У меня там есть несколько тысяч на черный день или на всякие непредвиденные случаи".