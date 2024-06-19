Недавно на Reddit подняли эту тему: людей спрашивали, какой секрет они навсегда сохранят от своего партнера. И вот что они отвечали.

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Секреты, которыми никогда не поделятся со своими партнерами

"Однажды вечером я увидел дома черную змею, которая грелась возле удлинителя. Она страшно боится змей. Я схватил ведро с крышкой, захватил змею и отпустил ее в поле через дорогу. Если бы я рассказал об этом тогда, мне бы пришлось переезжать посреди ночи. Если я скажу об этом сейчас, мне придется переезжать сегодня посреди ночи".

которая грелась возле удлинителя. Она страшно боится змей. Я схватил ведро с крышкой, захватил змею и отпустил ее в поле через дорогу. Если бы я рассказал об этом тогда, мне бы пришлось переезжать посреди ночи. Если я скажу об этом сейчас, мне придется переезжать сегодня посреди ночи". "Мой муж музыкант. Каждый раз, когда он выпускает новый трек, я целыми днями включаю его в воскресенье (единственный день, когда его нет дома), потому что он отслеживает количество прослушиваний на Spotify. И часто он говорит: "Ого, я получаю гораздо больше прослушиваний в воскресенье, интересно, почему так?" Хе-хе, думаю, ты никогда не узнаешь, крошка".

прослушиваний на Spotify. И часто он говорит: "Ого, я получаю гораздо больше прослушиваний в воскресенье, интересно, почему так?" Хе-хе, думаю, ты никогда не узнаешь, крошка". "На наше первое свидание я поехал за ней, приехал к ее дому и припарковался. А через час написал ей сообщение, что случайно обкурился по дороге к ней, поэтому поспал в машине, пока действие не закончилось. А на самом деле у меня случился понос".

по дороге к ней, поэтому поспал в машине, пока действие не закончилось. А на самом деле у меня случился понос". "Я создала 5 аккаунтов на Twitch и захожу на каждый из них, когда он стримит. Я также отправляю ему биты с каждого аккаунта. Он небольшой стример и чувствовал, что ему не очень везет".

Есть ли секрет, который ты бы никогда не рассказал своей паре? / Фото wayhomestudio@freepik