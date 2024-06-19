Ніяково і страшно: 10 секретів, якими люди ніколи не поділяться зі своїми партнерами
19 червня 2024, 16:37Читать новость на русском
Джерело:Yahoo!Life
Стосунки треба будувати на чесності, це аксіома. Але іноді ти можеш відчувати себе змушеним приховувати певну інформацію від своєї половинки.
Нещодавно на Reddit порушили цю тему: людей запитували, який секрет вони назавжди збережуть від свого партнера. І ось що вони відповідали.
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Секрети, якими ніколи не поділяться зі своїми партнерами
- "Одного вечора я побачив вдома чорну змію, яка грілася біля подовжувача. Вона страшно боїться змій. Я схопив відро з кришкою, захопив змію і відпустив її в поле через дорогу. Якби я розповів про це тоді, мені б довелося переїжджати посеред ночі. Якщо я скажу про це зараз, мені доведеться переїжджати сьогодні посеред ночі".
- "Мій чоловік музикант. Щоразу, коли він випускає новий трек, я цілими днями вмикаю його в неділю (єдиний день, коли його немає вдома), тому що він відстежує кількість прослуховувань на Spotify. І часто він каже: "Ого, я отримую набагато більше прослуховувань у неділю, цікаво, чому так?" Хе-хе, думаю, ти ніколи не дізнаєшся, крихітко".
- "На наше перше побачення я поїхав по неї, приїхав до її будинку і припаркувався. А через годину написав їй повідомлення, що випадково обкурився дорогою до неї, тому поспав у машині, поки дія не закінчилася. А насправді у мене стався пронос".
- "Я створила 5 акаунтів на Twitch і заходжу на кожен з них, коли він стрімить. Я також надсилаю йому біти з кожного акаунта. Він невеликий стрімер і відчував, що йому не дуже щастить".
- "Я позичила його дорогі сонцезахисні окуляри з машини на обід і загубила їх. Я ще не сказала йому, думала, що згадаю про це в слушний момент, і тієї ж ночі нашу машину зламали. Він прийшов і сказав мені після розмови з поліцією: "І вони забрали мої гарні окуляри Ray-Ban!" Я ніколи в цьому не зізнаюся..."
- "Її брат зраджує своїй дружині. А вона його обожнює".
- "Вранці після нашого першого побачення я підвозив її до машини й увімкнув пісню American Pie. У той момент вона зраділа, що я ввімкнув її для неї, і відтоді каже, що це ніби підтвердило, що вона мені подобається, і що це не просто зустріч на одну ніч. Я ніколи не скажу їй, що мені просто хотілося послухати цю пісню і я не ставив її для неї".
- "Якби я міг почати все спочатку, я, мабуть, обрав би когось іншого, а може, взагалі не одружився б".
- "У готель, куди я відвіз її наприкінці нашого першого побачення, я приводив іншу дівчину лише місяць тому. Хлопець за стійкою реєстрації впізнав мене, але був достатньо професійним, щоб нічого не сказати".
- "У мене є ще один банківський рахунок, на який я регулярно кладу гроші. У мене там є кілька тисяч на чорний день або на всякі непередбачувані випадки".