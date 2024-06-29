Як офіцер резерву Королівського військово-морського флоту, Бонд, ймовірно, додав деякі з гімнастичних армійських вправ у свою рутину тренувань. Можна побачити ці впливи у фільмах та романах.

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Тренування Джеймса Бонда

Ян Флемінг, зокрема, описує коротку гімнастику, яку виконує його герой, і яка завершується "душем Джеймса Бонда":

Є лише один спосіб впоратися з нудьгою – вигнати її. Бонд опустився на руки й зробив 20 повільних віджимань, затримуючись у кожному, щоб м'язи не відпочивали. Коли руки вже не витримували болю, він перевернувся на спину і, упершись руками в боки, піднімав прямі ноги, аж поки не закричали м'язи живота. Він піднявся на ноги і, 20 разів торкнувшись пальців ніг, перейшов до вправ для рук і грудей у поєднанні з глибоким диханням, поки не запаморочилося в голові. Задихаючись від навантажень, він зайшов у велику ванну кімнату, облицьовану білою плиткою, і 5 хвилин стояв у скляній душовій кабіні під дуже гарячою, а потім холодною водою.

Досить швидке і просте тренування з власною вагою. Утім, шанувальники Бондіани так і не з'ясували, що саме Флемінг мав на увазі під "вправами для рук і грудей". У цій ілюстрації замість них – нахили стільця, які працюють і на руки, і на груди.



Ось як тренувався Джейм Бонд / Ілюстрація The Art of Manliness

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Ось перелік вправ Джеймса Бонда коротко:

20 повільних віджимань.

Піднімання прямих ніг.

20 торкань пальцями до ніг.

20 нахилів стільця.

Глибоке дихання.

Душ Джеймса Бонда.

Виконання цих тренувань, звісно, не є обов'язковим. Але, очевидно, воно буде дуже корисним, якщо ви тренуєтеся протистояти унікальним викликам міжнародного шпигунства.