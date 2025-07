Про один із них ми мали б вам розповісти, поділитись рецептом, щоб і ви могли відтворити улюблений напій іменинника Ернеста Гемінгвея. Втім, з цим коктейлем не все так однозначно, розповідає 24 Канал з посиланням на Tasting Table.

Дивіться також Як відрізнити хороший алкоголь від поганого – і розпізнати, що ваш напій зіпсувався

То яким був улюблений коктейль Гемінгвея?

Передовсім слід пам'ятати, що листи й оповідання Гемінгвея сповнені докладних описів його улюблених барів і напоїв, які упродовж життя письменника змінювались. Наприклад, барі Harry's Bar у Венеції він насолоджувався мартіні. Але якщо ми говоримо про яскраві вподобання Гемінгвея, то відразу ж спадають на думку дні, проведені ним на Карибах і Кі-Весті.

То були часи, коли він насолоджувався дайкірі у барі Floridita. А також, якщо вірити оповіданням, Гемінгвея причащався до мохіто у барі La Bodeguita del Medio в Гавані, Куба. Втім, дослідник і автор Філіп Грін, автор книги "To Have and Have Another: A Hemingway Cocktail Companion", шокував усіх прихильників письменника.

За його словами, записка, в якій фіксується згадка про мохіто, – підробка. Відтак, відсутні докази того, що Гемінгвей насолоджувався цим коктейлем. Натомість у пізніші роки він віддавав перевагу подібному напою, який отримав назву Gregorio's Rx.

Що за коктейль Gregorio's Rx?

Свою назву цей напій отримав від капітана рибальського човна Гемінгвея Pilar, котрого звали Грегоріо Фуентес. За словами Гріна, він створив цей напій як ліки на випадок, коли письменник чув себе зле. Як і мохіто, цей коктейль готують на основі рому, світлого, соку лайму або лимона, а також м'яти.

Правда, замість цукру або цукрового сиропу йде мед. Газованої води нема. Попри наявність м'яти, цей напій настільки ж схожий на дайкірі, як і на мохіто. Втім, він виділяється особливим способом приготування.



Напій готують у склянці, а склад нагадує мохіто / Фото freepik

Як приготувати коктейль Gregorio's Rx?

За словами Гріна, Грегоріо Фуентес був досить цікавою особистістю. Ба більше, він був одним із натхненників для рибалки в романі "Старий і море".

То як приготувати цей напій? Передовсім для цього Фуентес використовував звичайну склянку, а не шейкер. На дно спочатку клали дві столові ложки меду, після цього – сік двох лимонів, листок м'яти, два кубики льоду і, нарешті, ром.

Звернімо увагу! Достеменно невідомо, чи дійсно додавали сік лимону. Можливо, це була помилка перекладу слова "limón verde", що з іспанської означає "лайм".

Це цікаво Як починати пити віскі: кілька критично важливих порад для новачків

До слова, любов Гемінгвея до дайкірі підтверджена листами й іншими документами. Його улюблений варіант він пив у барі Floridita в Гавані. І він отримав назву Hemingway Daiquiri або Papa Doble.