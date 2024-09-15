А проте – багато людей збентежені завданнями, які показав у відео цей чоловік. Але погляньте на них самі та складіть власну думку.

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5 головоломок, які "має розгадати кожен"

Головоломки розвивають навички критичного мислення та тренують ваш мозок як м'яз – щоразу, коли ви піддаєте себе випробуванню. Користувач тіктока mahanlankarani поділився кількома такими головоломками.

Його відео набрало під 800 тисяч уподобань. У ньому 5 запитань, які змушують почухати потилицю. Ось вони:

1. Скільки пар тварин взяв Мойсей на ковчег?

2. Ви берете участь у перегонах і обганяєте людину на 3 місці, то на якому місці ви зараз?

3. У батька Джона було 3 сини: Снеп, Крэкл і?

4. Якщо літак розбився між Францією та Іспанією, де ви ховаєте тих, хто вижив?

5. Якщо 7 людей за 7 хвилин з'їдають 7 бургерів, то скільки часу знадобиться 30 людям, щоб з'їсти 30 бургерів?

Цікаві питання з неочевидними відповідями: дивіться відео mahanlankarani

Здогадалися ви чи ні, ось відповіді:

На 1. Ніскільки, бо не Мойсей ступав на ковчег, а Ной.

На 2. На 3 місці, це досить очевидно.

На 3. Звісно, Джон, адже мовиться про Джонового батька, а не про батька з іменем Джон.

На 4. Ніде, адже ті, хто вижив, не потребуватимуть поховання.

На 5. Ті ж 7 хвилин, наскільки б заплутаним не було завдання.

Утім, у коментарях люди писали, що "все ще дуже збентежені останнім питанням". А декому "ніколи не було так соромно". Ось ще яскравий приклад: "Я впевнено відповідав на кожне питання і все одно в підсумку 0 із 5". А яка у вас ситуація?