Ця концепція існує вже кілька років, але нещодавно повернулася до нас. Що ж це за нова вірусна практика і чому нам варто звернути на неї увагу?

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Що таке дофамінове меню

Дофамінове меню розроблювали для людей, які страждають на синдром дефіциту уваги з гіперактивністю або без неї. Його мета – замінити години, проведені за скролінгом на смартфоні, на діяльність, яка приносить благополуччя та задоволення. Тобто діяльністю, яка стимулює вироблення дофаміну, гормону щастя.

Ідея проста: скласти список щоденних справ, які роблять вас щасливими, без торкання до телефону. Незалежно від того, чи це спорт, чи приготування улюбленої страви, чи час із коханою людиною – ідея в тому, щоб повернути свій час і додати ритуали у свій день, які займуть розум у здоровий спосіб.

Як створити власне дофамінове меню

Усе, що потрібно зробити, це вибрати заняття, які приносять вам радість і тримають вас в активному стані, якомога далі від екранів. У тіктоці чи інстаграмі не бракує прикладів дофамінових меню.

Наприклад, йога, велосипед або пробіжка – це чудовий спосіб спалити енергію і водночас відчути задоволення.

Потішити себе улюбленою стравою – це також спосіб подбати про себе.

Рукоділля є чудовим творчим виходом, а проведення часу з близькими – зміцнює зв'язки.

Та навіть послухати здатний надихнути подкаст – вже крок у правильному напрямку.

Що таке дофамінове меню і чому нам варто звернути на нього увагу / Фото stockking@freepik

Всі ці маленькі дотики – ключ до тривалого благополуччя. Тож це геть не складно – створити рутину доброго самопочуття, тримаючись поодаль від безперервних сповіщень. Тим більше що ви самі вирішуєте, що саме вам подобається.

Ось лише один приклад дофамінового меню:

На закуску – швидкі легкі дії, які можна зробити зранку, щоб підняти собі настрій, не витрачаючи на них багато часу. Застелити ліжко, кілька хвилин потягуватися, подивитися на сонечко, послухати люблену пісню.

– швидкі легкі дії, які можна зробити зранку, щоб підняти собі настрій, не витрачаючи на них багато часу. Застелити ліжко, кілька хвилин потягуватися, подивитися на сонечко, послухати люблену пісню. Основна страва – беремося за те, що ми зазвичай відкладаємо, бо ці дії вимагають більше зусиль або часу. Це душ, інший необхідний догляд, наведення порядку в шафі чи в домі загалом, тривала прогулянка на природі тощо.

– беремося за те, що ми зазвичай відкладаємо, бо ці дії вимагають більше зусиль або часу. Це душ, інший необхідний догляд, наведення порядку в шафі чи в домі загалом, тривала прогулянка на природі тощо. І десерт – це ласощі, які тішать нас. З'їжте свою улюблену страву, відвідайте спа, проведіть час з родиною та друзями, зробіть невеликий шопінг або порадуйте себе чимось особливим.

Зауважмо, що дофамінове меню – тренд, що розвивається. З часом концепція збагатилася новими варіаціями. Дехто додає до нього амулети (швидкі й приємні завдання), а дехто вважає за краще просто скласти список справ, які приносять користь. Мета ж незмінна: визначити всі ті дрібниці, які прикрашають ваш день, і використовувати їх як джерело натхнення.