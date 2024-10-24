Справді, регулювати стрес нелегко, пише GQ, але є кілька науково обґрунтованих методів, які можуть допомогти. Нейробіологія тут приходить з порадами.

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5 потужних технік, які допоможуть людині керувати емоціями

Нейробіологія вивчає нервову систему, зокрема головний і спинний мозок. Крім того, нейробіологи вивчають поведінку людини на клітинному рівні. Ця наука у наш час стає ключовим інструментом для глибокої зміни звичок.

Одним зі способів застосування нейробіології є регулювання стресу. Вчені радять 5 потужних технік, які допоможуть людині заспокоїтися і краще керувати емоціями.

Один з найшвидших способів заспокоїтися – дихання: 1 глибокий вдих через ніс, 1 короткий вдих, 1 довгий видих. Це знижує пульс і миттєво розслабляє. Ідеально підходить для екстрених ситуацій, коли потрібно зберігати самоконтроль, наприклад, перед виступом на сцені.

1 глибокий вдих через ніс, 1 короткий вдих, 1 довгий видих. Це знижує пульс і миттєво розслабляє. Ідеально підходить для екстрених ситуацій, коли потрібно зберігати самоконтроль, наприклад, перед виступом на сцені. Правило 5 секунд Мела Роббінса – це відлік від 5 до 1 у стресових ситуаціях. Буквально – рахуйте 5, 4, 3, 2, 1, але усвідомлюючи кожну цифру. Ця вправа активує префронтальну кору головного мозку, перериває циклічні думки, зосереджує увагу на рахунку і переводить мозок з режиму захисту або втечі в режим дії.

Регулювати стрес нелегко, але є кілька науково обґрунтованих методів, які можуть допомогти / Фото freepik

Тест 3П. Для регулювання стресу важливо навести лад у своїх думках, оскільки низка розрізнених або хаотичних ідей посилює стрес. Для цього можна скористатися технікою 3П-фільтра, тобто поставити собі 3 питання: чи це корисно, чи це правда, чи це добре. Якщо відповіді негативні, то не варто й звертати увагу на думку.

Для регулювання стресу важливо навести лад у своїх думках, оскільки низка розрізнених або хаотичних ідей посилює стрес. Для цього можна скористатися технікою 3П-фільтра, тобто поставити собі 3 питання: чи це корисно, чи це правда, чи це добре. Якщо відповіді негативні, то не варто й звертати увагу на думку. Ментальна репетиція Джо Діспенза. Щоб створити кращі розумові моделі, можна візуалізувати своє майбутнє в позитивному ключі. І при цьому додавати в модель всі емоції, необхідні для її яскравого переживання. Це допоможе вашому мозку не лише пізнати це майбутнє, а й активно шукати його.

Щоб створити кращі розумові моделі, можна візуалізувати своє майбутнє в позитивному ключі. І при цьому додавати в модель всі емоції, необхідні для її яскравого переживання. Це допоможе вашому мозку не лише пізнати це майбутнє, а й активно шукати його. Вправа Тіма Ферріса. Якщо у вас є якісь ідеї або плани, які викликають страх або тривогу, навчіться регулювати стрес мозковим штурмом. Наприклад, формулюйте ідеї, які можуть визначити ваші страхи, як-от план усунення збитків і дії, які ви повинні зробити, якщо щось піде не так. Наявність чітких планів допоможе вам зберігати спокій.

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