GQ має кілька порад, як сформувати собі цікавий вигляд у спеку – без крикливих речей чи надмірної ексцентричності. 24 Канал перекаже їх для вас.

Дивіться також Як не зіпсувати свій стиль після 60: ось найпоширеніші помилки, яких слід уникати

Як додати інтриги до свого літнього гардероба, та мати при цьому топовий вигляд?

Ці прості поради допоможуть вам привертати увагу, зберігаючи елегантність і вишуканість навіть улітку та навіть за спеки. Вони ідеально підходять для чоловіків, які хочуть виділятися, але залишатися собою.

Сандалі з костюмом – сміливий крок.

Це поєднання – ризикований, але стильний вибір. Мало хто наважується спробувати, тому це зробить вас помітним. Такий образ зберігає витонченість стилю, додаючи літньої легкості.

Вибирайте мінімалістичні сандалі без зайвих деталей і поєднуйте їх із легким костюмом із льону чи бавовни для максимального ефекту.

Як сформувати собі цікавий вигляд у спеку / Колаж 24 Каналу фото freepik

Сонцезахисні окуляри – додайте загадковості.

Такі окуляри є незамінним аксесуаром улітку – вони не лише захищають очі, але й додають інтриги образу. Обирайте моделі з темними лінзами та незвичайними, але елегантними оправами – наприклад, із товстими лініями чи форматом XL.

Уникайте яскравих кольорів чи спортивних моделей, щоб не скидатися на бігуна. Знімайте окуляри в потрібний момент, щоб підкреслити свою присутність.

Чорний колір – це про елегантність у спеку.

Чорний асоціюється з таємничістю та вишуканістю, але влітку багато хто його уникає, бо він притягує тепло. Але тут є нюанс – такого не буде, якщо обирати легкі, вільні тканини, як-от льон, які дозволяють тілу дихати.

Чорний лляний костюм чи комбінація штанів і сорочки створюють ефектний образ, що випромінює впевненість і стиль.

Шорти у несподіваних поєднаннях.