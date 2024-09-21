Але багато чоловіків досі не знають, як зав'язати шарф – по-чоловічому впевнено. Є безліч варіантів, у The Art of Manliness показали лише 5 – але найкращих.
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Як зав'язати шарф: 5 способів
Перші 3 способи призначені для шарфів середньої довжини. Вони добре підійдуть для прохолодних температур близько 0.
Останні 2 способи призначені для довших шарфів. Вони краще підходять для днів, коли стовпчик термометра опускається нижче 0.
Але усі ці способи підійдуть будь-якому вашому стилю, і ви будете наймоднішим хлопцем у місті.
5 способів зав'язування шарфа / Ілюстрація The Art of Manliness
- Драпірування. Просто загорніть шарф навколо шиї, з однаковою довжиною з обох боків.
- Один раз навколо. Оберніть шарф навколо шиї так, щоб права сторона була коротшою. Ліву сторону підніміть вгору, перекиньте через плече і знову оберніть навколо шиї спереду.
- Через руку. Оберніть шарф навколо шиї так, щоб права сторона була коротшою, а ліва – перехрещена над нею. Подібно до краватки, виведіть лівий бік вгору через петлю на шиї та виведіть назад назовні.
- Зворотне драпірування. Накинувши шарф на шию (однакової довжини з обох боків), візьміть праву частину і перекиньте її через ліве плече, а потім ліву частину – і перекиньте через праве плече.
- Паризький вузол. Складіть шарф навпіл і загорніть навколо шиї. Вільний кінець пропустіть через петлю і затягніть.