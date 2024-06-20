Часто это несправедливо, но это реальность – часто кинозвезда упирается в стену. И каждый раз, когда актер исчезает с радаров, виноват в этом, как правило, конкретный фильм.

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Вот 7 фильмов, которые разрушили карьеру своих героев

Дэвид Карузо, "Нефрит". Карузо известен тем, что надевал и снимал солнцезащитные очки в сериале "Место преступления: Майами". Когда-то он был настоящей кинозвездой, но две его звездные картины 1995 года – полицейский боевик "Поцелуй смерти" и эротический триллер "Нефрит" – потерпели крах. За последний актеру заплатили 2 миллиона долларов, поэтому это был дорогой крах.

Карузо известен тем, что надевал и снимал солнцезащитные очки в сериале "Место преступления: Майами". Когда-то он был настоящей кинозвездой, но две его звездные картины 1995 года – полицейский боевик "Поцелуй смерти" и эротический триллер "Нефрит" – потерпели крах. За последний актеру заплатили 2 миллиона долларов, поэтому это был дорогой крах. Руперт Эверетт, "Лучший друг". Некоторое время Эверетт был словно аномалией – актером-геем, в которого Голливуд очень хотел инвестировать. Но потом он снялся в фильме 2000 года "Лучший друг" (The Next Best Thing), катастрофическом ромкоме о гее и его лучшей подруге (которую сыграла Мадонна), которые имеют общего ребенка, и все пошло наперекосяк. Фильм стал критической и коммерческой катастрофой, одним махом разрушив как актерскую карьеру Мадонны, так и громкую голливудскую карьеру Эверетта.

Джина Дэвис и Мэтью Модайн в фильме "Остров головорезов" / Фото Sky

Мэтью Модайн, "Остров головорезов". Этот пиратский фильм 1995 года помог свернуть карьеру Джины Дэвис как исполнительницы главной роли и ненадолго подорвал карьеру режиссера Ренни Гарлина. Но хуже всего досталось звезде фильма Мэтью Модайну. Затем он работал в хороших фильмах, таких как "Темный рыцарь: Возрождение легенды" и "Оппенгеймер", но больше не снимался в большом кино в ведущих ролях.

Этот пиратский фильм 1995 года помог свернуть карьеру Джины Дэвис как исполнительницы главной роли и ненадолго подорвал карьеру режиссера Ренни Гарлина. Но хуже всего досталось звезде фильма Мэтью Модайну. Затем он работал в хороших фильмах, таких как "Темный рыцарь: Возрождение легенды" и "Оппенгеймер", но больше не снимался в большом кино в ведущих ролях. Джадж Рейнхолд, "Все наоборот". Казалось, что Рейнхолд, один из героев 80-х, станет одним из самых известных комедийных актеров Голливуда, особенно после главных ролей второго плана в хитах "Полицейский из Беверли-Хиллз" и "Безжалостные люди". Но его звездная карьера потерпела крах, а фильм "Все наоборот" 1988 года, в котором его герой поменялся телами со своим 11-летним сыном, стал критическим и коммерческим крахом. "Именно тогда телефон перестал звонить", – вспоминал впоследствии актер.

Кэтрин Дейл Оуэн и Джон Гилберт в фильме "Его славная ночь" / Фото Shutterstock