А все через кілька простих, але помітних помилок, які вибиваються за рамки загальноприйнятого етикету. Основний код неправильної поведінки в ресторані високої кухні на побаченні передає 24 Канал із посиланням на Chowhound.
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Чого не можна і не треба робити під час вечері у вишуканому ресторані
- Не слід жувати з відкритим ротом. Це може здатися очевидним, але насправді дуже легко захопитися їжею і розмовою та втратити контроль над тим, що ви робите. Але нехтування елементарним етикетом просто псуватиме вашу репутацію в очах людини, з якою у вас побачення. Ні, вам не обов'язково проводити трапезу в сором'язливому стані. Треба просто читати кімнату і переконуватися, що ваші дії відповідні до обстановки під час трапези. Це і про занадто голосні розмови, використання мобільних телефонів за столом або ігнорування дрес-коду.
- Не слід відкушувати великі шматки. Правила вишуканої їжі здебільшого ґрунтуються просто на здоровому глузді, як і повсякденне харчування. Ніхто і ніде насправді не захоче бачити, як ви жуєте з відкритим ротом, а на побаченні – так тим більше. Тому не треба поспішати й поглинати їжу. І пам'ятайте, що у ресторані ви їсте особливу страву, яка заслуговує на те, щоб нею насолодитися. І тут важливим також є правильне використання посуду. Завжди використовуйте виделку і ніж разом. Використовуйте ніж, щоб м'яко нанизувати їжу на виделку. Не тримайте виделку так, ніби це молоток, а ніж – ніби це спис. Нарізайте собі невеликі шматочки та споживайте з насолодою.
- Не треба вважати, що кухня ресторану не зможе задовольнити ваші нестандартні запити. Якщо у вас непереносимість глютену або алергія на цитрусові, ви, звісно, будете переживати в ресторані, де кожна нова страва може нести в собі приховану небезпеку. Тому не мовчіть – поясність свої харчові особливості офіціантам. Більшість ресторанів більш ніж здатні пристосуватися до алергій або дієтичних заборон. А можна навіть зателефонувати до ресторану заздалегідь, щоб переконатися.
Яку поведінку в ресторані високої кухні на побаченні етикет визначає як неправильну? / Фото freepik
- Не тримайте ключі, телефони та інші речі на столі. У вишуканому ресторані в центрі вашої уваги має бути їжа і співтрапезники, особливо якщо це романтичне побачення. Багато хто з нас звик тримати речі на столі під час ділових обідів, але це є серйозним порушенням етикету в ресторані високої кухні. Там вони повинні бути поза зоною видимості та звуку. Причини цієї заборони очевидні. По-перше, складні сервіровки з численними келихами, тарілками та наборами посуду не залишають на столі місця для особистих речей. По-друге, ці ваші речі руйнують атмосферу особливої трапези. Якщо виникла надзвичайна ситуація і вам потрібно скористатися телефоном, краще вийдіть на вулицю.
- Не можна приправляти їжу до того, як ви її скуштуєте. У вишуканих ресторанах важливо не лише виявляти повагу до своїх співтрапезників, але й до тих, хто готує і подає вам їжу. Шефи в ресторанах високої кухні наполегливо працювали, щоб заслужити свою посаду, і вкладали багато думок і зусиль у розробку та виконання своїх фірмових страв. Ви не зобов'язані любити все, що вам подають, але хороший етикет вимагає, щоб ви ставилися до їхніх зусиль серйозно. Тому не приправляйте страву, а спершу скуштуйте, щоб дізнатися, як вона смакує – так, як це задумав шеф.
- Не треба "справляти враження". Традиційно на вишукану вечерю брали найкращий офіційний одяг та коштовності. Але за останні роки елітні ресторани поступово послабили свої дрес-коди. Правило "одягайся, щоб справити враження" відійшло у минуле після пандемії. Одягати в ресторан можна і щось особистісне, і творче, але все ж при цьому слід дотримуватися дрес-коду закладу. Так, багато ресторанів високої кухні все ще мають дрес-код – просто не такий суворий і не такий формальний, як колись.
- Не забувайте, чому манери мають значення. У вас може виникнути підозра, що вечеря у вишуканому ресторані – це форма рольової гри. Насправді ж правила хорошого тону існують не для того, щоб заважати вам, а для того, щоб зробити ваше перебування в ресторані приємнішим для вас і вашої половинки. Ці правила підтримують гідність людей. Вам не потрібно вдавати з себе когось іншого в ресторані високої кухні – будьте собою, але до ладу, і пам'ятайте про те, як ваші дії впливають на настрій трапези та настрій вашої пари.