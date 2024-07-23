Цього разу на її сторінці в інстаграмі з'явився гарячий ролик. На ньому словацька фітнес-модель позує у крихітному блакитному бікіні. Очей не відірвати!

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Крихітне бікіні підкреслює фігуру

Люсія позує у надзвичайно крихітному бікіні блакитного кольору. Тканина за текстурою нагадує в'язаний виріб, але це не зовсім так. І хоч купальник привертає достатньо уваги, максимум – за розкішними вигинами красуні. Фітнес-модель добре знає, що подобається її підписникам, і дає їм це.

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Шанувальники фітнес-моделі були максимально щедрими. Вони залишили понад 15 тисяч лайків, а також цілу низку коментарів. Традиційно залишимо частину з них тут:

"Просто бездоганна";

"Вау!";

"Досконалість краси та тіла в бікіні... ти справжня мрія, Люсія. Італійські поцілунки!";

"Ох, яка сексуальна";

"Маєш фантастичний вигляд у цьому кольорі";

"Більш ніж гаряча. Більш ніж дивовижно";

"Моя муза".

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Люсія Яворчекова – фантастична красуня. І ми закликаємо підписатись на неї, щоб не проґавити чергову порцію гарячого від неї. Гарантуємо, вам припаде до душі її контент.