У крихітному бікіні з ангельськими крилами: фітнес-модель показала гарячу зйомку на пляжі
Джерело:інстаграм Александрії Крісти
Цього разу ми познайомимо вас з Александрією Крістою. Ця фітнес-модель має не лише дуже і дуже підтягнуте тіло, а й дуже спекотний інстаграм.
І вона з величезним задоволенням ділиться зі своїми підписниками гарячими фото. Цього разу вона виклала серію кадрів, зроблених на пляжі.
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Ангел у бікіні
Жіноче бажання відключитися від світу і загубитися в глибинах своєї душі,
– написала вона у дописі.
На кадрах, які Александрія виклала у своєму інстаграмі, можна побачити її у досить відвертому образі. Фітнес-модель приміряла для зйомки крихітне рожеве бікіні, доповнене парою ангельських крил. Для максимального ефекту вона ще й додала німб над головою під час обробки.
Александрія знялась у крихітному бікіні / Фото з інстаграму Крісти
Прихильники Александрії в інстаграмі у захваті від її світлин. Вони були щедрими на лайки, а також коментарі. Традиційно залишаємо деякі з них:
- "Вау, як же красиво";
- "Ангельські крила тобі дуже личать";
- "Люблю цю зйомку";
- "Вау, ти просто бездоганна";
- "Досконала крихітка".
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Александрія Кріста – крута фітнес-модель. А її сторінка в інстаграмі однозначно варта того, щоб ви за нею слідкували. Гарантуємо, вона ще має чим вас потішити та здивувати.