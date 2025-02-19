Його назва може звучати як секретна інструкція, яку дають військовим на завданнях, але ні – цей протокол веде лише до сну. А швидкий і міцний сон – одна з найбільших розкошів нашого часу, пише 24 Канал із посиланням на GQ.
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Альфа-міст – техніка засинання, доступна кожному
Для тих, хто кому не подобається ромашковий чай чи на кого не діють сеанси ASMR, Alpha Bridge (альфа-міст) – метод, що походить із ВМС США – здатен змінити ночі. Це техніка релаксації військових пілотів і солдатів, яким потрібно було максимально ефективно використовувати кожну хвилину відпочинку. А нині вона стала популярною серед загалу завдяки тіктоку.
Альфа-міст базується на науковому підході до сну і це один з найефективніших методів розслаблення розуму і тіла. Він заснований на альфа-хвилях, сигналах мозку, які вказують на стан розслаблення безпосередньо перед засинанням. А мета в тому, щоб штучно відтворити цей стан низкою простих кроків:
- Улаштуйтеся зручніше, лежма або напівсидьма.
- Закрийте очі й порахуйте до 30, концентруючись лише на цифрах.
- Злегка розплющте очі й порахуйте до 5, щоб перервати перехід до сну.
- Повторіть цей цикл 1 або 2 рази, а потім дозвольте своєму диханню взяти гору.
Бажаний ефект – поступове уповільнення мозкової активності, що призводить до стану напівсвідомості, схожого на швидкий сон. Тобто ідея в тому, щоб обдурити мозок, змусивши його думати, що він вже спить.
Швидкий і міцний сон – одна з найбільших розкошів нашого часу, і Alpha Bridge сприятиме йому / Фото freepik
Альфа-міст, зауважмо, не є революційним методом сам по собі – він схожий на такі відомі методи, як підрахунок овець або контрольоване дихання. Але його сила в тому, що його можна застосовувати будь-де і будь-коли – у шумному літаку, між дитиною, що плаче, і сусідом по кріслу, який заліз на ваш підлокітник, чи у готельному номері, де подушка зовсім не схожа на домашню, чи у моменти сильного стресу.
Але все ж цей метод не є універсальним рішенням. Бо сон – це більше, ніж просто здатність засинати: якість відпочинку, нічні пробудження та накопичена втома також відіграють важливу роль. Спокійний сон також залежить і від фізіологічних, екологічних та емоційних факторів, які жодна техніка не зможе повністю компенсувати.
Однак для тих, кому важко заспокоїтися після напруженого дня або для тих, хто шукає швидкий спосіб заснути в незвичних умовах, альфа-міст є цінним союзником. За умови, звісно, що ви додасте його до своєї загальної рутини, яка сприяє засинанню.