Його назва може звучати як секретна інструкція, яку дають військовим на завданнях, але ні – цей протокол веде лише до сну. А швидкий і міцний сон – одна з найбільших розкошів нашого часу, пише 24 Канал із посиланням на GQ.

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Альфа-міст – техніка засинання, доступна кожному

Для тих, хто кому не подобається ромашковий чай чи на кого не діють сеанси ASMR, Alpha Bridge (альфа-міст) – метод, що походить із ВМС США – здатен змінити ночі. Це техніка релаксації військових пілотів і солдатів, яким потрібно було максимально ефективно використовувати кожну хвилину відпочинку. А нині вона стала популярною серед загалу завдяки тіктоку.

Альфа-міст базується на науковому підході до сну і це один з найефективніших методів розслаблення розуму і тіла. Він заснований на альфа-хвилях, сигналах мозку, які вказують на стан розслаблення безпосередньо перед засинанням. А мета в тому, щоб штучно відтворити цей стан низкою простих кроків:

Улаштуйтеся зручніше, лежма або напівсидьма.

Закрийте очі й порахуйте до 30, концентруючись лише на цифрах.

Злегка розплющте очі й порахуйте до 5, щоб перервати перехід до сну.

Повторіть цей цикл 1 або 2 рази, а потім дозвольте своєму диханню взяти гору.

Бажаний ефект – поступове уповільнення мозкової активності, що призводить до стану напівсвідомості, схожого на швидкий сон. Тобто ідея в тому, щоб обдурити мозок, змусивши його думати, що він вже спить.

Чому це працює? Бо відвертає увагу від стресу та потоку думок, концентруючи мозок на повторюваній вправі. Також техніка діє як активна медитація та імітує природний процес. Мікророзплющення очей відтворює несвідомий феномен ранніх стадій сну.

Швидкий і міцний сон – одна з найбільших розкошів нашого часу, і Alpha Bridge сприятиме йому / Фото freepik

Альфа-міст, зауважмо, не є революційним методом сам по собі – він схожий на такі відомі методи, як підрахунок овець або контрольоване дихання. Але його сила в тому, що його можна застосовувати будь-де і будь-коли – у шумному літаку, між дитиною, що плаче, і сусідом по кріслу, який заліз на ваш підлокітник, чи у готельному номері, де подушка зовсім не схожа на домашню, чи у моменти сильного стресу.

Але все ж цей метод не є універсальним рішенням. Бо сон – це більше, ніж просто здатність засинати: якість відпочинку, нічні пробудження та накопичена втома також відіграють важливу роль. Спокійний сон також залежить і від фізіологічних, екологічних та емоційних факторів, які жодна техніка не зможе повністю компенсувати.

Однак для тих, кому важко заспокоїтися після напруженого дня або для тих, хто шукає швидкий спосіб заснути в незвичних умовах, альфа-міст є цінним союзником. За умови, звісно, що ви додасте його до своєї загальної рутини, яка сприяє засинанню.

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