Его название может звучать как секретная инструкция, которую дают военным на заданиях, но нет – этот протокол ведет лишь ко сну. А быстрый и крепкий сон – одна из самых больших роскошей нашего времени, пишет 24 Канал со ссылкой на GQ.

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Альфа-мост – техника засыпания, доступная каждому

Для тех, кто кому не нравится ромашковый чай или на кого не действуют сеансы ASMR, Alpha Bridge (альфа-мост) – метод, происходящий из ВМС США – способен изменить ночи. Это техника релаксации военных пилотов и солдат, которым нужно было максимально эффективно использовать каждую минуту отдыха. А сейчас она стала популярной среди общественности благодаря тиктоку.

Альфа-мост базируется на научном подходе ко сну и это один из самых эффективных методов расслабления ума и тела. Он основан на альфа-волнах, сигналах мозга, которые указывают на состояние расслабления непосредственно перед засыпанием. А цель в том, чтобы искусственно воссоздать это состояние цепочкой простых шагов:

Устройтесь поудобнее, лежа или полусидя.

Закройте глаза и посчитайте до 30, концентрируясь только на цифрах.

Слегка откройте глаза и посчитайте до 5, чтобы прервать переход ко сну.

Повторите этот цикл 1 или 2 раза, а затем позвольте своему дыханию взять верх.

Желаемый эффект – постепенное замедление мозговой активности, что приводит к состоянию полусознания, похожего на быстрый сон. То есть идея в том, чтобы обмануть мозг, заставив его думать, что он уже спит.

Почему это работает? Потому что отвлекает внимание от стресса и потока мыслей, концентрируя мозг на повторяющемся упражнении. Также техника действует как активная медитация и имитирует естественный процесс. Микрораскрытие глаз воспроизводит бессознательный феномен ранних стадий сна.

Быстрый и крепкий сон – одна из самых больших роскошей нашего времени, и Alpha Bridge будет способствовать ему / Фото freepik

Альфа-мост, заметим, не является революционным методом сам по себе – он похож на такие известные методы, как подсчет овец или контролируемое дыхание. Но его сила в том, что его можно применять где угодно и когда угодно – в шумном самолете, между плачущим ребенком и соседом по креслу, который залез на ваш подлокотник, или в гостиничном номере, где подушка совсем не похожа на домашнюю, или в моменты сильного стресса.

Но все же этот метод не является универсальным решением. Потому что сон – это больше, чем просто способность засыпать: качество отдыха, ночные пробуждения и накопленная усталость также играют важную роль. Спокойный сон также зависит и от физиологических, экологических и эмоциональных факторов, которые ни одна техника не сможет полностью компенсировать.

Однако для тех, кому трудно успокоиться после напряженного дня или для тех, кто ищет быстрый способ заснуть в непривычных условиях, альфа-мост является ценным союзником. При условии, конечно, что вы добавите его к своей общей рутине, которая способствует засыпанию.

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