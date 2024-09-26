Так, на своїй сторінці в інстаграмі Ана Марія виклала чергову публікацію. На ній можна побачити, як красуня позує у купальнику під час відпочинку.

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Ана Марія просить повернути літо

Поверніть мені літо,

– написала вона під дописом.

Ана Марія Маркович виклала фото у купальнику / Фото з інстаграму Маркович

Будемо відвертими, ми б теж дуже хотіли, щоб літо повернулось. Солідарні з нами також підписники Ани Марії. Водночас вони з величезним задоволенням залишили безліч лайків і коментарів під її публікацією. Ось лише частина з них:

"Бездоганна";

"Твоє тіло фантастичне";

"Яка ж ти красива";

"Найдосконаліша жінка на Землі";

"Ох, яка прекрасна принцеса";

"Ти дуже красива, чудова, приголомшлива, досконала. Немає прикметників, щоб описати тебе";

"Це просто щось нереальне";

"Я закоханий у тебе".

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Слідкувати за Аною Марією Маркович в інстаграмі – суцільне задоволення. І ми з величезним задоволенням робимо це. Підпишіться і ви, щоб одними з перших милуватись її гарячими фото.