Так, на своїй сторінці в інстаграмі Ана Марія виклала чергову публікацію. На ній можна побачити, як красуня позує у купальнику під час відпочинку.
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Ана Марія просить повернути літо
Поверніть мені літо,
– написала вона під дописом.
Ана Марія Маркович виклала фото у купальнику / Фото з інстаграму Маркович
Будемо відвертими, ми б теж дуже хотіли, щоб літо повернулось. Солідарні з нами також підписники Ани Марії. Водночас вони з величезним задоволенням залишили безліч лайків і коментарів під її публікацією. Ось лише частина з них:
- "Бездоганна";
- "Твоє тіло фантастичне";
- "Яка ж ти красива";
- "Найдосконаліша жінка на Землі";
- "Ох, яка прекрасна принцеса";
- "Ти дуже красива, чудова, приголомшлива, досконала. Немає прикметників, щоб описати тебе";
- "Це просто щось нереальне";
- "Я закоханий у тебе".
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Слідкувати за Аною Марією Маркович в інстаграмі – суцільне задоволення. І ми з величезним задоволенням робимо це. Підпишіться і ви, щоб одними з перших милуватись її гарячими фото.