У ньому вона виклала цілу серію фото, зроблених під час відпочинку у Греції. На кадрах у своєму інстаграмі вона позує у крихітному бікіні, яке виграшно підкреслює її бездоганну фігуру.
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Гарячі фото фітнес-моделі розбурхали мережу
Побачимось,
– написала вона та додала емодзі з прапором Греції.
Ванесса Крістін приміряла крихітне бікіні / Фото з інстаграму Крістін
Ванесса Крістін цим дописом не на жарт розбурхала користувачів мережі. Вони поставили безліч лайків, залишили чимало коментарів, оспівуючи красу та розкішну фігуру фітнес-моделі. Традиційно залишаємо частину тут:
- "Яка ж ти красива";
- "Ти просто нереальна";
- "Твоя врода – це щось";
- "Моя приголомшлива, ти найкрасивіша у світі";
- "Люблю тебе, крихітко";
- "Радий бачити тебе на морі".
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Стежити за Ванессою Крістін в інстаграмі – суцільне задоволення. І якщо ви ще не встигли на неї підписатись, зробіть це. Це дозволить одними з перших милуватись її свіжими гарячими постами!