Стюардеса Анжеліка Ангарні-Філопон стала Міс Франції 2025: спокусливі фото красуні

Анжеліка Ангарні-Філопон, Міс Мартініка 2011, стала королевою конкурсу Міс Франція 2025. Це надзвичайно важливий момент в його історії, але про це трішки пізніше.

24 Канал не лише розповість про красуню, а й про те, як її перемога вплинула на престижний конкурс краси. А ще ми покажемо вам спокусливі фото Анжеліки Ангарні-Філопон.

Це цікаво Noodle Boys переосмислюють маскулінність: хто такі ці відомі чоловіки

Історична перемога

Організатори конкурсу Міс Франція цьогоріч ухвалили історичне рішення. Вони скасували верхню вікову межу. Що й дозволило Анжеліці Ангарні-Філопон отримати омріяну корону у свої 34 роки. Завдяки цьому стюардеса та колишня учасниця конкурсу Міс Мартініка (2011 року) змогла увійти в історію.

Я пообіцяла народу Мартініки, що ми досягнемо цього разом, і ми це зробили. Дякую вам!

– зі сльозами на очах заявила Ангарні-Філопон під час своєї промови.

Анжеліка Ангарні-Філопон – Міс Франція 2025: дивіться відео

Красуня під час церемонії зауважила, що у 2011 році 20-річна дівчина посіла перше місце на конкурсі Міс Мартініка. І вже у 34 роки вона представляла не лише Мартініку, а й усіх жінок, котрим "сказали, що вже запізно".

Для розуміння! Конкурс зробив семимильні кроки назустріч змінам. Так, на регіональний рівень пройшла 52-річна кандидатка. Правда, далі вона не пройшла.

Що відомо про Анжеліку Ангарні-Філопон

Як ви вже зрозуміли, походить вона з Мартініки. Мовиться про володіння Франції на однойменному острові у групі Малих Антильських островів, що у Карибському морі Атлантичного океану.

Зріст новоспеченої переможниці престижного конкурсу краси – 183 сантиметри. І цьогоріч вона – одна з найвищих учасниць Міс Франції 2025.

Зауважимо, що Анжелік, на відміну від більшості кандидаток, котрі часто є студентками, працює стюардесою. Її можна побачити під час подорожей з авіакомпанією Corsair. Раніше ж вона працювала у сфері страхування.

Вона активно веде свою сторінку в інстаграмі. Там на неї підписані понад 300 тисяч користувачів. І ми маємо підозру, що ця цифра зростатиме з кожним днем.

Й оскільки ми заговорили про інстаграм, то покажемо вам спокусливі фото Міс Франції 2025. Дивіться разом із нами, що постить Анжеліка Ангарні-Філопон!

Колишня Міс Мартініка позує у купальнику / Фото з інстаграму

Красуня має розкішну фігуру / Фото з інстаграму

Анжеліка була найвищою учасницею конкурсу / Фото з інстаграму

Анжеліка обожнює відпочивати біля води / Фото з інстаграму

Анжеліка у спокусливому образі / Фото з інстаграму

Дивіться також Патрульна з Києва – бронзова призерка чемпіонату з бодибілдингу: розкішні фото красуні

Підпишіться на Анжеліку. Вона однозначно заслуговує на те, щоб ви стежили за тим, що постить та розповідає новоспечена Міс Франція 2025!