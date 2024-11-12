Про це розповідає 24 Канал, посилаючись на телеграм-канал Патрульної поліції Києва. Звернімо увагу, що для Елізабет це був справжній дебют у подібного роду змаганнях.

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Елізабет – новачок у професійному бодибілдингу

Як зазначають у Патрульній поліції Києва, Елізабет дебютувала у професійних змаганнях. Самим же видом спорту дівчина почала займатись лиш цього літа. І хоч конкуренція була високою, інспекторці патрульної поліції вдалось вибороти бронзу у номінації "фітнес-бікіні".

У дописі зауважили, що змагання з бодибілдингу та фітнесу – конкурси атлетичної краси. На них оцінюють не лише зовнішність спортсменів, а й їхню фізичну форму та рівень підготовки.

Елізабет Мазур виграла бронзу у чемпіонаті / Фото Патрульної поліції Києва

Попри щільний графік служби, Елізабет постійно тренується та підвищує свій професійний рівень. Вітаємо нашу колегу зі здобутою бронзою на чемпіонаті та бажаємо їй подальшої наснаги для підкорення нових спортивних вершин,

– пишуть у телеграм-каналі.

Що публікує Елізабет Мазур у мережі

Елізабет Мазур також активно веде свій інстаграм. І хоч дописів не так уже й багато, вони дозволяють зрозуміти, що перед нами стильна та вишукана красуня.

Елізабет любить фотографуватись. Дівчина приміряє стильні повсякденні, а також розкішні вечірні образи. Також на її сторінці в інстаграмі можна побачити кадри, на яких вона позує у боді.

Елізабет залюбки позує перед камерою / Фото з інстаграму Мазур

Елізабет знімається у вишуканих образах / Фото з інстаграму Мазур

Елізабет приміряла боді для фотосесії / Фото з інстаграму Мазур

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Вітаємо Елізабет Мазур з бронзою та бажаємо, щоб далі було все більше перемог і нагород. Нехай тепер буде лише золото!