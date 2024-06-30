Кіносага про Шаленого Макса – це знахідка для всіх, хто любить кіно та автомобілі. От і від "Фуріози" очікували постапокаліптичного екшна з величезною кількістю автомобільної динаміки.

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Машини "Фуріози": короткий путівник із нового фільму саги Шаленого Макса

Завдяки режисерові Джорджу Міллеру та художнику-постановнику Коліну Гібсону глядачі мають перед очима постійний потік крутих машин. Їх навіть можна сприймати за значимістю майже на рівні з людськими персонажами.

"Фуріоза" 2024 року технічно є приквелом до "Шаленого Макса: Дорога люті" 2015 року, але в ньому з'являються не лише знайомі машини, а й новий склад транспортних засобів. І ось вони!

War Rig / Фото Warner Bros. Pictures

Військова установка (War Rig), керована преторіанцем Джеком. Бойова машина була у "Дорозі люті", але у "Фуріозі" вона має абсолютно новий вигляд. Вона виблискує хромом, має оригінальний дизайн і раніше небачену зброю – молотарку (bommy knocker). War Rig створений на базі напіввантажівки Kenworth 900 серії з масивним хромованим причепом-цистерною.

Dementus’ Chariot / Фото Warner Bros. Pictures

Колісниця Дементуса. Ця мотоколісниця, яку пілотує лиходійський персонаж Кріса Хемсворта Дементус, складається з трьох різних мотоциклів. Посередині – кастомний чоппер з 7-циліндровим радіально-площинним двигуном Rotec R2800, а з боків – два мотоцикли BMW R18. Дементус керує колісницею за допомогою важелів, прикріплених до дроселів мотоциклів.

Valliant / Фото Warner Bros. Pictures

Valliant, керований Фуріозою та преторіанцем Джеком. Чи існує більш універсальний класичний автомобіль, ніж Plymouth Valiant? Не дивно, що Valiant вижив у постапокаліптичному світі Шаленого Макса. Фуріоза та її напарник Джек проїжджають на цьому пустельному хот-родді з форсованим двигуном Slant-6. До слова, актриса Аня Тейлор-Джой, яка зіграла Фуріозу, вчилася каскадерського водіння в тому самому Valiant, який їздив у фільмі.

Six Foot / Фото Warner Bros. Pictures

Шестиногий, керований Дементусом. Дементус здобувай апгрейд під час фільму і в підсумку їздить на шестиколісній вантажівці-монстрі Chevrolet 454 з великим блоком – Шестиногому (Six Foot). Спочатку автомобіль мав бути "звичайним" монстр-траком, але режисера Джорджа Міллера це не влаштовувало, тоді додали ще два колеса.

Cranky Black / Фото Warner Bros. Pictures

Cranky Black, керований преторіанцем Джеком. Це, ймовірно, одна з найшвидших машин у "Фуріозі", саме тому головний герой викрадає її у сина Безсмертного Джо. Спочатку Cranky Black мав бути передньомоторним хот-рідом Chevrolet, але режисер вирішив, що він має їздити піщаними дюнами, тому двигун V8 з турбонаддувом перемістили в задню частину.

Motobeetle / Фото Warner Bros. Pictures

Мотожук (Motobeetle). Під час створення транспортних засобів для постапокаліптичної кіносаги ключовим моментом є використання та повторне використання деталей. Яскравим прикладом є цей наполовину VW Beetle, наполовину мотоцикл. Художник-постановник Колін Гібсон розповів, що того побудували із запчастин, які залишилися від іншої машини: він прикріпив задню частину жука до запасного мотоцикла BMW R18, щоб створити новий спосіб транспортування.