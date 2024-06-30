Киносага о Безумном Максе – это находка для всех, кто любит кино и автомобили. Вот и от "Фуриозы" ожидали постапокалиптического экшна с огромным количеством автомобильной динамики.

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Машины "Фуриозы": краткий путеводитель по новому фильму саги Безумного Макса

Благодаря режиссеру Джорджу Миллеру и художнику-постановщику Колину Гибсону зрители имеют перед глазами постоянный поток крутых машин. Их даже можно воспринимать по значимости почти на уровне с людскими персонажами.

"Фуриоза" 2024 года технически является приквелом к фильму "Безумный Макс: Дорога ярости" 2015 года, но в нем появляются не только знакомые машины, но и новый состав транспортных средств. И вот они!

War Rig / Фото Warner Bros. Pictures

Военная установка (War Rig), управляемая преторианцем Джеком. Боевая машина была в "Дороге ярости", но в "Фуриозе" она имеет совершенно новый вид. Она сверкает хромом, имеет оригинальный дизайн и ранее невиданное оружие – молотилку (bommy knocker). War Rig создан на базе полугрузовика Kenworth 900 серии с массивным хромированным прицепом-цистерной.

Dementus' Chariot / Фото Warner Bros. Pictures

Колесница Дементуса. Эта мотоколесница, которую пилотирует злодейский персонаж Криса Хемсворта Дементус, состоит из трех различных мотоциклов. Посередине – кастомный чоппер с 7-цилиндровым радиально-плоскостным двигателем Rotec R2800, а по бокам – два мотоцикла BMW R18. Дементус управляет колесницей с помощью рычагов, прикрепленных к дросселям мотоциклов.

Valliant / Фото Warner Bros. Pictures

Valliant, управляемый Фуриозой и преторианцем Джеком. Существует ли более универсальный классический автомобиль, чем Plymouth Valiant? Неудивительно, что Valiant выжил в постапокалиптическом мире Безумного Макса. Фуриоза и ее напарник Джек проезжают на этом пустынном хот-родде с форсированным двигателем Slant-6. К слову, актриса Аня Тейлор-Джой, которая сыграла Фуриозу, училась каскадерскому вождению в том самом Valiant, который ездил в фильме.

Six Foot / Фото Warner Bros. Pictures

Шестиногий, управляемый Дементусом. Дементус получает апгрейд во время фильма и в итоге ездит на шестиколесном грузовике-монстре Chevrolet 454 с большим блоком – Шестиногогом (Six Foot). Сначала автомобиль должен был быть "обычным" монстр-траком, но режиссера Джорджа Миллера это не устраивало, тогда добавили еще два колеса.

Cranky Black / Фото Warner Bros. Pictures

Cranky Black, управляемый преторианцем Джеком. Это, вероятно, одна из самых быстрых машин в "Фуриозе", именно поэтому главный герой похищает ее у сына Бессмертного Джо. Сначала Cranky Black должен был быть переднемоторным хот-ридом Chevrolet, но режиссер решил, что он должен ездить по песчаным дюнам, поэтому двигатель V8 с турбонаддувом переместили в заднюю часть.

Motobeetle / Фото Warner Bros. Pictures

Мотожук (Motobeetle). При создании транспортных средств для постапокалиптической киносаги ключевым моментом является использование и повторное использование деталей. Ярким примером является этот наполовину VW Beetle, наполовину мотоцикл. Художник-постановщик Колин Гибсон рассказал, что того построили из запчастей, которые остались от другой машины: он прикрепил заднюю часть жука к запасному мотоциклу BMW R18, чтобы создать новый способ транспортировки.