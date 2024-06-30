Апокаліптичні та авантюрно привабливі: фантастичні машини з фільму "Фуріоза"
Джерело:Motortrend
Пропонуємо вам зануритися у світ автомобілів апокаліпсиса, які можна побачити у новому блокбастері 2024 року "Фуріоза: Шалений Макс. Сага". Команда авторів створила справді неймовірні машини.
Кіносага про Шаленого Макса – це знахідка для всіх, хто любить кіно та автомобілі. От і від "Фуріози" очікували постапокаліптичного екшна з величезною кількістю автомобільної динаміки.
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Машини "Фуріози": короткий путівник із нового фільму саги Шаленого Макса
Завдяки режисерові Джорджу Міллеру та художнику-постановнику Коліну Гібсону глядачі мають перед очима постійний потік крутих машин. Їх навіть можна сприймати за значимістю майже на рівні з людськими персонажами.
"Фуріоза" 2024 року технічно є приквелом до "Шаленого Макса: Дорога люті" 2015 року, але в ньому з'являються не лише знайомі машини, а й новий склад транспортних засобів. І ось вони!
Військова установка (War Rig), керована преторіанцем Джеком. Бойова машина була у "Дорозі люті", але у "Фуріозі" вона має абсолютно новий вигляд. Вона виблискує хромом, має оригінальний дизайн і раніше небачену зброю – молотарку (bommy knocker). War Rig створений на базі напіввантажівки Kenworth 900 серії з масивним хромованим причепом-цистерною.
Колісниця Дементуса. Ця мотоколісниця, яку пілотує лиходійський персонаж Кріса Хемсворта Дементус, складається з трьох різних мотоциклів. Посередині – кастомний чоппер з 7-циліндровим радіально-площинним двигуном Rotec R2800, а з боків – два мотоцикли BMW R18. Дементус керує колісницею за допомогою важелів, прикріплених до дроселів мотоциклів.
Valliant, керований Фуріозою та преторіанцем Джеком. Чи існує більш універсальний класичний автомобіль, ніж Plymouth Valiant? Не дивно, що Valiant вижив у постапокаліптичному світі Шаленого Макса. Фуріоза та її напарник Джек проїжджають на цьому пустельному хот-родді з форсованим двигуном Slant-6. До слова, актриса Аня Тейлор-Джой, яка зіграла Фуріозу, вчилася каскадерського водіння в тому самому Valiant, який їздив у фільмі.
Шестиногий, керований Дементусом. Дементус здобувай апгрейд під час фільму і в підсумку їздить на шестиколісній вантажівці-монстрі Chevrolet 454 з великим блоком – Шестиногому (Six Foot). Спочатку автомобіль мав бути "звичайним" монстр-траком, але режисера Джорджа Міллера це не влаштовувало, тоді додали ще два колеса.
Cranky Black, керований преторіанцем Джеком. Це, ймовірно, одна з найшвидших машин у "Фуріозі", саме тому головний герой викрадає її у сина Безсмертного Джо. Спочатку Cranky Black мав бути передньомоторним хот-рідом Chevrolet, але режисер вирішив, що він має їздити піщаними дюнами, тому двигун V8 з турбонаддувом перемістили в задню частину.
Мотожук (Motobeetle). Під час створення транспортних засобів для постапокаліптичної кіносаги ключовим моментом є використання та повторне використання деталей. Яскравим прикладом є цей наполовину VW Beetle, наполовину мотоцикл. Художник-постановник Колін Гібсон розповів, що того побудували із запчастин, які залишилися від іншої машини: він прикріпив задню частину жука до запасного мотоцикла BMW R18, щоб створити новий спосіб транспортування.