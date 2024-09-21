Вона заявила, що цей трюк був частиною її більш масштабної кампанії зі збору коштів під назвою "Цицьки для Трампа". Про це пише видання New York Times.

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Під час виступу Трампа оголила груди

26-річна Ава Луїза потрапила в заголовки газет у травні. Тоді вона засвітилася на порталі в центрі Мангеттена, який згодом був закритий. Цього тижня вона знову продемонструвала свої принади на очах у Трампа і тисяч відвідувачів у Колізеї Нассау на Лонг-Айленді, про що свідчить відео, отримане The Post.

Вона підстрибувала і аплодувала разом з натовпом, сподіваючись привернути увагу 78-річного республіканського кандидата на посаду глави Білого дому. Невідомо, чи помітив він її.

Хоча інші фанати MAGA в аудиторії, схоже, оцінили цей жест, поліцейський, який перебував у натовпі, негайно витягнув Аву та її хлопця з їхніх місць, розповіла Ева в інтерв'ю The Post.



Ава показала свої груди під час мітингу Трампа / Кадр з відео

"Копи намагалися звинуватити мене", – заявила вона, додавши, що поліція "дуже розлютилася" через цей рекламний трюк.

Секретна служба на місці проведення концерту, однак, була більш прихильною і нібито переконала незадоволеного копа відпустити Аву та її хлопця без проблем, як вона стверджує.

"Серйозно, чудова група", – на відео, наданому The Post, чути, як чоловік, схожий на федерального агента в поло кольору хакі, робить комплімент Аві.

Агент навіть кивнув хлопцеві Ави, сказавши йому: "Гарна робота, брате".

Секретна служба не одразу відповіла на запит The Post про коментар щодо цього інциденту.

"Після того, як я пішла, я пожертвувала гроші Трампу за весь той клопіт, який я спричинила!" – сказала Ава, додавши, що вона сподівається почути щось від кампанії Трампа після цього інциденту.



Ава безсоромно підняла майку / Кадр з відео

Ава збирає гроші для Трампа

Протягом останніх кількох місяців вона використовувала свій сайт OnlyFans для збору грошей для Трампа, повідомила вона в четвер.

Я заробляю 100 тисяч на місяць після [прошивки порталу] і намагаюся заробити 500 тисяч на моєму контенті на тему Трампа, щоб віддати Дональду,

– сказала вона в інтерв'ю The Post.

Вона назвала свою ініціативу "Цицьки для Трампа". Ава сказала, що підтримує Трампа через їхні спільні бізнес-цінності.

"Трамп був підприємцем, я підприємець, я його розумію. Я продаю фотографії своїх грудей, він продає американську мрію. Я спілкуюся з ним на цьому рівні", – пояснила вона.

Ава додала, що її підтримка Трампа була посилена її досвідом на мітингу в середу, який відбувся всього через 72 години після другого замаху на життя керівника компанії з нерухомості.

Усі були такі ввічливі та шанобливі. Я чула стільки дивовижних розмов між чорношкірими прихильниками і білими, єврейськими прихильниками і християнами, геями і гетеросексуалами. Це було дуже круто,

– сказала вона.

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За словами Ави, всі підтримують її ініціативу. І не минулось без жарту про те, що її "цицьки – двопартійні".