Одна з її крайніх публікацій – не виняток. Австралійська модель на ній позує у мереживній білизні. Гайда разом з нами милуватись спокусливими кадрами, які виклала Еббі Довс у своєму інстаграмі.

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Гарячі фото Еббі Довс розбурхали мережу

Поціновувачка мережива,

– написала вона у дописі.

Еббі Довс приміряла мереживну білизну / Фото з інстаграму Довс

Для кадрів, зроблених у спальні, Еббі Довс позує у спідній білизні. На ній комплект, який органічно поєднує у собі чорний і червоний кольори. Також можна побачити сердечка на поясі, який виграшно підкреслює цей спокусливий образ красуні.

Прихильники Еббі Довс не приховують свого захвату від неї. Вони не лише були максимально щедрими на вподобання. Підписники австралійської моделі залишили безліч коментарів. Традиційно залишаємо деякі з них:

"Приголомшлива";

"Неймовірно сексуальна";

"Ти просто фантастична";

"Яка ти красива";

"У тебе приголомшливий вигляд, Еббі";

"Дуже красива";

"Спокуслива";

"Тобою неможливо намилуватись".

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Австралійська модель невтомно тішить своїх прихильників спокусливим контентом. Щоб не проґавити порцію свіженького, рекомендуємо на неї підписатись. Вам однозначно сподобаються гарячі фото, які Еббі Довс публікує.