Пітеру Фальку довелося обирати машину для Коломбо, і ось чому він зупинився на Peugeot 403

Коломбо був повним набором детективних стереотипів. Він носив неохайний, пом'ятий плащ, курив погану, товсту сигару і їздив на побитій машині.

Ці недоліки персонажа були задумані і мали стати кумедним протиріччям його бездоганному підходу до розкриття злочинів. Але навіть коли актор Пітер Фальк вперше дізнався, що його тепер уже знаменитому теледетективу доведеться їздити на "юнкерсі", він був не в захваті від цього, пише MeTV. Він навіть сказав продюсерам, що ця ідея була надмірною і непотрібною.

Читайте також Захоплива історія першого Aston Martin, A1 Coal Scuttle, який безслідно зник

Чому Коломбо їздив на Peugeot 403

І його навряд чи можна звинувачувати. Ви бачили, на яких авто їздить Перрі Мейсон – головний актор однойменного популярного американського серіалу? Ми знаємо, що детективи не заробляють адвокатських грошей, але це ж вигадка, а не реальність! Згадайте, як "Дорожній патруль" користується цими шикарними Б'юїками!

Але врешті-решт продюсери лише трохи поступилися і сказали Фальку, що він може вибрати машину, яку хоче, з багатьох марок і моделей, захованих на задньому дворі студії. Можливо, він не отримає "Мерседес" чи навіть "Лінкольн", але він принаймні зможе вибрати власну машину.

Проте, перебравши всі можливі варіанти, Фальк залишився ні з чим. Насправді, лише побачивши ніс автомобіля, що стирчав з самого кінця парковки, телезірка зрозумів, що знайшов правильні колеса для Коломбо. Як повідомляє stltoday.com, Peugeot 403 Cabriolet, який шанувальники впізнають як той, що використовується в серіалі, навіть не мав двигуна, коли Фальк вказав на нього і зробив його назавжди частиною історії попкультури.



Детектив Коломбо катався на кабріолеті Peugeot 403 / Фото Universal Pictures

Несподіванка полягає в тому, що Peugeot 403 вже був у достатку на автосалонах на той час, коли він став відомим як автомобіль Коломбо. Його випускали лише у 1955 – 1966 роках, і він був знятий з конвеєра за п'ять років до того, як Коломбо з'явився в ефірі. На той час, ймовірно, ці автомобілі вже починали виглядати трохи зношеними, якщо ви бачили їх на вулицях, що, як ви можете вважати, додає шар історичної достовірності до серіалу.

Дивіться також Ось що потрібно робити щоранку, щоб не відчувати стрес у громадському транспорті

Одне питання, яке ми боїмося поставити, коли справа доходить до автомобіля: Як ви думаєте, скільки освіжувачів повітря знадобилося, щоб перебити запах тих круто зварених яєць, які Коломбо любив тримати в кишені?